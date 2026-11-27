A Fenprof criticou esta sexta-feira a falta de informação prévia do Ministério da Educação sobre as propostas apresentadas aos sindicatos no âmbito da revisão da carreira docente e de ser chamada a dar pareceres sem documentos concretos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

No final da reunião desta sexta-feira com os secretários de Estado do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), o co-secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) José Feliciano Costa disse que a proposta de criação de “um mestrado único” de habilitação para a docência foi apresentada num ‘PowerPoint’, “à distância”, sem qualquer papel de suporte ou acompanhamento entregue aos sindicatos.

As estruturas vão agora ser chamadas a dar um parecer sobre a proposta apresentada esta sexta-feira e só depois de recolhidos os contributos sindicais, a ser incluídos pelo executivo na proposta final, será enviado aos sindicatos o articulado da proposta, sobre a qual terão depois de voltar a pronunciar-se.

“Nós vamos ter que fazer um parecer com base em suposições, com base em princípios, ou em racionais, como chama o Ministério da Educação. Tendo nós já acesso aos documentos, evidentemente podíamos ter já outro tipo de operacionalização deste processo de habilitações para a docência”, disse José Feliciano Costa.

Sobre o mestrado único, que, segundo o dirigente sindical, pretende substituir a prática de ensino supervisionada, José Feliciano Costa disse que a Fenprof ficou com muitas dúvidas sobre “a latitude” do que implica a proposta, não sendo claro, por exemplo, que formação específica é dada para cada disciplina ou se se está a criar uma figura de “professor generalista”, enquadrada na fusão do 1.º e 2.º ciclos.

“Sendo a formação de professores em Portugal reconhecida como uma formação, enfim, de grande qualidade, não aceitamos que seja, enfim, diminuída, nem que se facilite por essa via o acesso à docência, à profissão, para resolver outros problemas. Mas, de qualquer forma, vamos aguardar pelo documento. Aliás, nós lá dentro não nos quisemos pronunciar”, disse o sindicalista.

Para além de ter questionado a tutela sobre a ausência de documentos que permitam fundamentar uma análise, a Fenprof questionou também a equipa do MECI sobre como será feita a aplicação do decreto-lei para a educação inclusiva, referindo que há cerca de uma dezena de pontos que necessitam de regulamentação específica, em falta, não obtendo uma resposta clara.

Sem resposta ficou também a questão da federação sindical sobre como será aplicada a lei aprovada no parlamento para correção das ultrapassagens na carreira devido ao descongelamento da contagem do tempo de serviço, e que previa efeitos a 01 de janeiro de 2027, salientando que não ficaram previstas verbas no Orçamento do Estado para esse efeito.

“O que é que podemos concluir disto tudo? Que mais uma vez continuamos a protelar, que as coisas vão-nos passando ao lado e que não há nenhuma medida concreta para a valorização da carreira”, disse.