Fidelidade avança com IPO na segunda metade de 2027
A maior seguradora nacional, controlada pelo grupo chinês Fosun, está a trabalhar com a Lazard e com a sociedade de advogados Morais Leitão nesta operação.
A Fidelidade está a preparar uma eventual entrada em bolsa em Lisboa na segunda metade do próximo ano, adianta a agência Bloomberg, citando fonte próxima.
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A maior seguradora nacional, controlada pelo grupo chinês Fosun, está a trabalhar com a Lazard e com a sociedade de advogados Morais Leitão nesta operação.
A Bloomberg salienta que ainda não foi tomada nenhuma decisão em relação ao IPO, que estará sempre dependente das condições de mercado, da procura dos investidores e se a avaliação corresponder às expectativas dos acionistas, disse a mesma fonte.
Há anos que a Fidelidade avalia a possibilidade de entrar na bolsa. A seguradora admite que pode valer mais do que três mil milhões de euros, segundo afirmou o CEO Rogério Campos Henriques, em entrevista ao Jornal de Negócios, há um ano.
A Fidelidade é detida em 85% pela Fosun, enquanto os restantes 15% estão nas mãos da Caixa Geral de Depósitos (CGD). O ECO revelou no início do ano que o banco público poderá reforçar a sua participação na seguradora até 30%.
O banco do Estado vendeu a Fidelidade ao grupo chinês Fosun em 2014, a troco de mil milhões de euros, mas manteve uma participação de 15% e ainda um contrato de distribuição de seguros por 25 anos. Tem dois administradores não executivos no board da seguradora: Nuno Martins e José João Guilherme, nomeados no ano passado.
A Bloomberg revela ainda que o IPO pode aguardar para 2028, isto porque a melhoria dos resultados poderá levar os acionistas a adiarem a operação. Ainda não foram selecionados os bancos que vão assegurar a oferta, o que pode acontecer em março. Além disso, a Fidelidade está a trabalhar com os acionistas Fosun e Caixa sobre possíveis alterações necessárias para a admissão à cotação, incluindo aspetos de governação e alterações de estatutos.
(notícia atualizada às 11h53)
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