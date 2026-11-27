Doze anos depois de a Fidelidade ter ficado com 96% da Espírito Santo Saúde (ESS), atual Luz Saúde, dois pequenos acionistas que compraram ações do grupo hospitalar já depois da oferta pública de aquisição (OPA) recebem do Luxemburgo um parecer que lhes é favorável.

Nas conclusões divulgadas na quinta-feira, num processo que o Supremo Tribunal Administrativo levou ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), o advogado-geral espanhol Manuel Campos Sánchez-Bordona propõe que os juízes do…