Exclusivo Fidelidade e CMVM tropeçam no Tribunal de Justiça da UE na OPA da Espírito Santo Saúdepremium
O argumento da especulação não convenceu o advogado-geral do Tribunal de Justiça da UE, que dá razão aos minoritários que entraram na Luz Saúde após a OPA e querem vender as ações à seguradora.
Doze anos depois de a Fidelidade ter ficado com 96% da Espírito Santo Saúde (ESS), atual Luz Saúde, dois pequenos acionistas que compraram ações do grupo hospitalar já depois da oferta pública de aquisição (OPA) recebem do Luxemburgo um parecer que lhes é favorável.
Nas conclusões divulgadas na quinta-feira, num processo que o Supremo Tribunal Administrativo levou ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), o advogado-geral espanhol Manuel Campos Sánchez-Bordona propõe que os juízes do…
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Fidelidade e CMVM tropeçam no Tribunal de Justiça da UE na OPA da Espírito Santo Saúde
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