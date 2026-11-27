Fim do IRS a 10% nas rendas arrisca afetar contratos em vigorpremium
O PS considera que os contratos atuais estão protegidos pela lei, mas os fiscalistas dividem-se sobre o alcance da revogação e sobre se esta se mantém apesar de o Governo não avançar com o IVA zero.
A revogação dos benefícios fiscais para rendas moderadas poderá fazer subir de 10% para 25% a taxa de IRS aplicada aos rendimentos de contratos já em vigor. O PS considera que a lei pode alterar o benefício para o futuro e que os atuais senhorios estão protegidos pelo Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), mas quatro fiscalistas ouvidos pelo ECO dividem-se quanto ao alcance da norma e ao risco de violação do princípio constitucional da proteção da confiança.
A discussão ganhou novo relevo depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter anunciado que não vai implementar o IVA zero previsto na mesma norma. A proposta de alteração do PS ao Orçamento…
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