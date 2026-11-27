A revogação dos benefícios fiscais para rendas moderadas poderá fazer subir de 10% para 25% a taxa de IRS aplicada aos rendimentos de contratos já em vigor. O PS considera que a lei pode alterar o benefício para o futuro e que os atuais senhorios estão protegidos pelo Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), mas quatro fiscalistas ouvidos pelo ECO dividem-se quanto ao alcance da norma e ao risco de violação do princípio constitucional da proteção da confiança.

A discussão ganhou novo relevo depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter anunciado que não vai implementar o IVA zero previsto na mesma norma. A proposta de alteração do PS ao Orçamento…