As Forças Armadas polacas vão utilizar um ‘software’ de inteligência artificial (IA) da empresa norte-americana Palantir para auxiliar na tomada de decisões, segundo um contrato assinado hoje em Varsóvia, anunciou o Ministério da Defesa polaco.

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A ferramenta servirá para “analisar rapidamente informações, identificar ameaças e preparar recomendações para os comandantes”, recorrendo a dados de diversas fontes, detalhou o ministério no seu portal na internet.

O ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sublinhou à imprensa que a Palantir não terá acesso nem ao sistema, nem à informação nele contida.

“Todas as chaves, servidores e informações ficarão exclusivamente sob controlo do exército polaco. Estamos a adquirir uma ferramenta, mas os dados que nela inserirmos – ou extrairmos dela – pertencerão exclusivamente à Polónia”, garantiu, em declarações à imprensa. O ministro precisou que o sistema será utilizado por todos os ramos das Forças Armadas polacas.

Para Kosiniak-Kamysz, trata-se de um “momento histórico” e de um “ponto de viragem”, comparável à aquisição, pelo país, de caças F-35 e de helicópteros Apache a nível de “impacto transformador na capacidade defensiva” da Polónia.

O ministro referiu que o exército polaco está a desenvolver os seus próprios sistemas semelhantes, com o objetivo de, no futuro, substituir o da Palantir.

Caso estes sistemas de fabrico polaco atinjam o mesmo nível da tecnologia da Palantir, “então, naturalmente, serão a primeira escolha” do Ministério da Defesa da Polónia, assegurou.

Alguns especialistas defendem que a utilização da tecnologia da Palantir acarreta riscos de vigilância, dependência jurídica dos Estados Unidos e falta de soberania digital.

O chefe do Estado-Maior polaco, general Wieslaw Kukula, avaliou que o sistema da Palantir aproximará o país da NATO e reforçará a sua posição no seio da Aliança Atlântica.

A França e o Reino Unido anunciaram recentemente que estão à procura de soluções alternativas aos ‘softwares’ da Palantir, que dominam atualmente o mercado e foram escolhidos pela NATO.