Como previsto, o Governo decidiu reduzir o desconto aplicado ao imposto dos combustíveis na próxima semana, em que se prevê uma descida significativa do preço da gasolina e do gasóleo. A redução do desconto é superior no gasóleo, o combustível cujo custo mais deverá descer a partir de segunda-feira.

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De acordo com a portaria publicada no Diário da República, o desconto em ISP aplicado sobre o gasóleo na próxima semana é de 19,2 cêntimos por litro. É um desconto 1,2 cêntimos inferior ao da corrente semana, depois de o Automóvel Club de Portugal ter estimado uma descida do diesel de 8,5 cêntimos.

Em relação à gasolina, o desconto atribuído pelo Governo encolhe 0,8 cêntimos — isto é, menos de um cêntimo –, para 17,1 cêntimos por litro. Segundo a estimativa do ACP, a gasolina vai baixar na segunda-feira 5 cêntimos sem contar com esta redução do desconto.

“Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida dos preços do gasóleo rodoviário e da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP em vigor aplicável ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo”, explica a portaria.

O Governo tem usado este desconto no ISP para devolver aos automobilistas o valor que arrecada a mais com IVA. O desconto aplica-se sempre que o preço destes combustíveis exceda em 10 cêntimos o preço na semana de 2 a 6 de março, antes de os EUA e Israel terem iniciado os ataques ao Irão que provocaram o encerramento do Estreito de Ormuz e a escalada dos preços do petróleo.