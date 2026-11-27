Os criadores de conteúdo terão de tratar a atualidade eleitoral "com moderação e honestidade" e respeitar o dia de reflexão. Desde 1 de outubro, estão proibidos de difundir publicidade política.

Os maiores criadores de conteúdo digital terão de cumprir as regras de pluralismo político na campanha das eleições presidenciais francesas, marcadas para 18 de abril e 2 de maio do próximo ano. A medida foi anunciada na quinta-feira pelo regulador francês dos média, a Arcom, e é um alargamento das regras impostas às televisões e rádios.

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As regras obrigam os meios abrangidos a dar tempo de antena a todas as candidaturas. Durante a primeira fase, cada candidato tem de receber um tempo proporcional às suas intenções de voto nas sondagens. Entre 5 e 30 de abril, todos têm de receber tratamento igualitário.

São abrangidos os criadores de conteúdos cujo canal é considerado juridicamente um serviço audiovisual a pedido e que publicam conteúdos sobre assuntos de interesse público ou debate social, chegam a um público significativo — comparável aos de um meio tradicional — e publicam conteúdos com regularidade, explica o Vie Publique, o portal de informação pública do Governo francês.

A Arcom irá monitorizar apenas os criadores de vídeo com mais audiência, como o HugoDécrypte e Guillaume Pley, explica o Le Monde. O HugoDécrypte alcança 28% de todos os jovens franceses abaixo dos 35 anos, segundo o Digital News Report do Reuters Institute. Guillaume Pley tem 3,8 milhões de subscritores no Youtube e já anunciou que vai entrevistar os candidatos presidenciais. Os podcasts só em áudio ficam de fora.

Os criadores de conteúdo deverão também tratar a atualidade eleitoral “com moderação e honestidade”, por exemplo, sem deturpar declarações dos candidatos. Ficam também proibidos de difundir publicidade política nos seis meses anteriores à eleição — desde o passado 1 de outubro de 2026 — e terão de respeitar o dia de reflexão.

O regulador justifica o alargamento das regras com o papel que alguns destes criadores já têm no debate político. “O peso dos influenciadores na vida democrática é algo novo”, afirmou o presidente da Arcom, Martin Ajdari, à rádio RTL, em declarações citadas pela agência noticiosa Reuters.

Falta saber como a Arcom vai fazer cumprir as novas regras e há criadores que duvidam da sua exequibilidade. “Não é possível fazer com que um criador de conteúdos, que não tem estatuto legal, siga as mesmas regras, sobretudo porque não temos os mesmos orçamentos nem os mesmos recursos que [as emissoras] TF1 ou o Grupo BFM/RMC”, afirmou na rádio RMC Jean Massiet — apresentador do programa Backseat, transmitido na Twitch.