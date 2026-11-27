Idade da reforma volta a subir e atinge os 67 anos em 2028
Chega tem insistido na fixação da idade da reforma nos 65 anos, mas medida não foi acolhida. Fórmula em vigor dita que ganhos na esperança média de vida têm reflexo direto na idade de acesso à pensão.
A idade da reforma vai fixar-se em 67 anos em 2028, de acordo com os cálculos feitos pelo ECO com base nos dados da esperança média de vida publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em causa está uma subida de um mês face à idade normal de acesso à pensão que vigorará em 2027, que será de 66 anos e 11 meses.
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Por lei, a idade da reforma evolui em função da esperança média de vida aos 65 anos. Esta sexta-feira, o INE publicou o valor provisório para o triénio compreendido entre 2024 e 2026: 20,29 anos, isto é, mais 0,1 anos do que o registado no triénio anterior.
Com base nesse dado, é possível agora calcular qual será a idade normal de acesso à pensão de velhice em 2028. As contas do ECO apontam para os 67 anos.
A idade da reforma esteve fixada, até 2013, em 65 anos, tendo subido para 66 anos em 2014 e ficado indexada aos ganhos da esperança média de vida a partir daí.
Por efeito dessa fórmula, entre 2019 e 2020, por exemplo, a idade de acesso à pensão ficou estável em 66 anos e cinco meses, em resultado de um aumento muito ligeiro da esperança média de vida. Já por causa da mortalidade gerada pela pandemia de Covid-19, a idade da reforma recuou, de forma inédita, em 2023, para 66 anos e quatro meses.
Não mexeu em 2024, mas em 2025 regressou à tendência crescente, tendo subido para 66 anos e sete meses. Em 2026, fixou-se em 66 anos e nove meses, e no próximo ano passará para 66 anos e 11 meses.
Os pensionistas que contem, contudo, com mais de 40 anos de contribuições têm acesso à “idade pessoal da reforma”, isto é, está previsto um desconto de quatro meses em relação à idade normal de acesso à pensão por cada de descontos que o trabalhador tiver acima dos 40. No limite, é possível passar à pensão antes dos 65 anos, sem qualquer corte.
Os dados divulgados esta sexta-feira pelo INE permitem também calcular o corte das pensões antecipadas associado ao chamado fator de sustentabilidade, que subirá para 18,04% em janeiro do próximo ano, segundo as contas do ECO.
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