A idade da reforma vai fixar-se em 67 anos em 2028, de acordo com os cálculos feitos pelo ECO com base nos dados da esperança média de vida publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em causa está uma subida de um mês face à idade normal de acesso à pensão que vigorará em 2027, que será de 66 anos e 11 meses.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Por lei, a idade da reforma evolui em função da esperança média de vida aos 65 anos. Esta sexta-feira, o INE publicou o valor provisório para o triénio compreendido entre 2024 e 2026: 20,29 anos, isto é, mais 0,1 anos do que o registado no triénio anterior.

Com base nesse dado, é possível agora calcular qual será a idade normal de acesso à pensão de velhice em 2028. As contas do ECO apontam para os 67 anos.

A idade da reforma esteve fixada, até 2013, em 65 anos, tendo subido para 66 anos em 2014 e ficado indexada aos ganhos da esperança média de vida a partir daí.

Por efeito dessa fórmula, entre 2019 e 2020, por exemplo, a idade de acesso à pensão ficou estável em 66 anos e cinco meses, em resultado de um aumento muito ligeiro da esperança média de vida. Já por causa da mortalidade gerada pela pandemia de Covid-19, a idade da reforma recuou, de forma inédita, em 2023, para 66 anos e quatro meses.

Não mexeu em 2024, mas em 2025 regressou à tendência crescente, tendo subido para 66 anos e sete meses. Em 2026, fixou-se em 66 anos e nove meses, e no próximo ano passará para 66 anos e 11 meses.

Os pensionistas que contem, contudo, com mais de 40 anos de contribuições têm acesso à “idade pessoal da reforma”, isto é, está previsto um desconto de quatro meses em relação à idade normal de acesso à pensão por cada de descontos que o trabalhador tiver acima dos 40. No limite, é possível passar à pensão antes dos 65 anos, sem qualquer corte.

Os dados divulgados esta sexta-feira pelo INE permitem também calcular o corte das pensões antecipadas associado ao chamado fator de sustentabilidade, que subirá para 18,04% em janeiro do próximo ano, segundo as contas do ECO.