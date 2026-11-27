O disparo nos preços do jet fuel devido à guerra no Irão transportou a TAP para um prejuízo de quase 38 milhões de euros entre janeiro e setembro deste ano, face a um resultado positivo de 93,1 milhões no mesmo período do ano passado, revelou esta sexta-feira a empresa.

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A TAP apresentou um EBITDA recorrente de 454,3 milhões de euros nos nove meses de 2026, com uma margem de 13,4%, uma redução de 137,7 milhões face ao período homólogo, e um EBIT recorrente de 46,2 milhões de euros, com uma margem de 1,4%, uma diminuição de 181,0 milhões face ao período homólogo.

“Esta evolução é essencialmente explicada pelo aumento dos custos com combustível“, explicou a empresa em comunicado.

A TAP explica que “nos nove meses, o resultado líquido situou-se em -37,9 milhões de euros, uma diminuição de 93,1 milhões face ao período homólogo, refletindo essencialmente a redução do resultado operacional, parcialmente compensada pelo contributo positivo das diferenças de câmbio, no montante de 35,6 milhões, e por um menor imposto sobre o rendimento”.

Os custos operacionais recorrentes aumentaram 9,5%, atingindo 3.343,5 milhões. “Esta evolução foi principalmente explicada pelo aumento dos custos com combustível, que subiram 176,4 milhões ou 23,7%), decorrente do aumento significativo do preço de mercado do jet fuel”.

Adicionalmente, verificou-se um aumento dos custos com pessoal em 51,0 milhões, ou 6,9%, “refletindo sobretudo os aumentos salariais decorrentes da aplicação dos acordos coletivos de trabalho e o aumento do número de colaboradores, bem como das depreciações e amortizações”, no seguimento do investimento realizado na frota, adiantou a empresa.

Receita aumenta no terceiro trimestre

Em relação ao terceiro trimestre, a TAP informou que as receitas operacionais totalizaram 1.349,9 milhões, um aumento de 1,8% face ao período homólogo, impulsionadas pelas receitas de passagens (+3,6%). Nos noves, as receitas operacionais totalizaram 3.389,7 milhões, um aumento de 3,3%, igualmente suportadas pelas receitas de passagens (+4,1%) e pela melhoria das receitas unitárias (+3,3%).

A 30 de setembro de 2026, a TAP apresentava uma posição de caixa e equivalentes de 1.032,4 milhões, um nível de liquidez que a empresa diz “reforça a sua flexibilidade financeira num contexto macroeconómico incerto e volátil, em particular no que respeita à evolução dos preços do combustíveis”.

A TAP recordou que após o fecho do trimestre, o Governo português selecionou o Grupo Lufthansa como futuro acionista privado e parceiro estratégico da TAP, tendo já sido assinados os acordos contratuais da operação.

“A futura entrada do Grupo Lufthansa no capital permitirá à TAP beneficiar da dimensão e experiência de um grupo internacional de referência, reforçando as suas oportunidades de desenvolvimento e a sua posição nos mercados em que opera”, concluiu.

(Notícia em atualizada às 07h33 com mais informação)