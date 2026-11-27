A Lampsy Health assegurou um investimento de 1,1 milhões de euros para financiar o lançamento comercial e a distribuição, na União Europeia e Reino Unido, do seu candeeiro que vigia a epilepsia.

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A ideia de Vicente Mayer Garção foi criar um candeeiro que vigia a epilepsia. Uma invenção que surgiu em 2020 e começou com um candeeiro do Ikea que Vicente fez com o pai, numa garagem, como contou o próprio ao ECO quando conseguiu 350 mil euros do pré-acelerador do Conselho Europeu para a Inovação para o ajudar a desenvolver o produto. A pequena câmara embutida no dispositivo deteta movimentos específicos que podem ser indicativos de crises convulsivas, usando um algoritmo de inteligência artificial que garante 97% de precisão. Perante sinais de alarme os contactos de emergência são automaticamente avisados.

Agora, 9.200 horas de dados hospitalares depois e da certificação de dispositivo médico da União Europeia, que lhe permitirá entrar no mercado no primeiro trimestre de 2027, a Lampsy Health fechou uma ronda de investimento de 1,1 milhões de euros para financiar o lançamento comercial e a distribuição do seu produto.

O candeeiro até agora estava acessível apenas a equipas médicas, através de um programa de parcerias com todos os hospitais públicos da Área Metropolitana de Lisboa que monitorizam epilepsia.

Com um custo de 274,9 euros iniciais e uma subscrição adicional por mês – que o torna “mais acessível do que este tipo de dispositivos” – o Lampsy já podia ser comprado através do site da empresa e já tinha “uma lista de espera de cinco mil pessoas, e metade, são do Reino Unido”, contou Vicente Mayer Garção, em julho. Agora a lista já soma mais de 7.500 pessoas, espalhadas por 20 países.

“A procura chegou antes de nós. Esta ronda dá-nos os meios para lhe responder, a começar pelos países onde há famílias à espera”, sublinha o co-founder e CEO da Lampsy Health, citado em comunicado.

A produção do candeeiro será feita parcialmente em Portugal. Os plásticos para a estrutura do candeeiro, feitos através de injeção de moldes, serão produzidos em Hong Kong, apurou o ECO. Mas toda a eletrónica é produzida em Portugal, assim como a montagem. Contudo, o processo de escolha do parceiro final ainda não está totalmente fechado.

A ronda de investimento foi liderada pela Fundação Ageas (300 mil euros) e a Portugal Ventures (150 mil euros), com a participação da Angels Way (50 mil euros), Phira Ventures, e business angels estratégicos, com experiência em ramos como Medicina, Logística, Marketing e experiência do consumidor, entre eles Edward Tomordy, Izi Mizrahi, João Miguel Maia, Susana de Sousa, Ellie Asgari, Peter Kirkham, Toy Ogunkua, Jona Stark e Gesa Reuter. Nesta ronda de 1,1 milhões estão incluídos os 350 mil euros do pré-acelerador do Conselho Europeu para a Inovação.

Mas a startup portuguesa tem sonhos mais altos: tentar a certificação FDA nos Estados Unidos e tornar-se uma referência na monitorização de doenças crónicas em casa, com tecnologia invisível, discreta e sem contacto físico.

Reveja a entrevista do ECO na qual Vicente Mayer Garção explica o projeto.