A maioria dos motoristas do setor TVDE ganha mais de mil euros por mês, de acordo com um novo estudo feito pela KPMG para a Bolt. Para uma grande fatia dos inquiridos, o rendimento conseguido através das plataformas digitais é central para o orçamento familiar, sendo que um quarto dos motoristas ouvidos indica que esta é mesma a sua única fonte de capital.

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“A atividade TVDE tem relevância económica significativa para muitos dos inquiridos. O contributo ultrapassa os ganhos individuais e pode afetar o rendimento do agregado familiar, o planeamento dos gastos e a resiliência financeira”, começa por sublinhar a referida consultora, no estudo que o ECO consultou.

Em concreto, e de acordo com essa análise, 39% dos motoristas inquiridos ganham menos de mil euros por mês, 30% entre mil e 1.500 euros e outros 30% ganham mais do que 1.500 euros mensais.

A KPMG realça, no entanto, que os ganhos estão intimamente ligados à intensidade de trabalho, isto é, os inquiridos com semanas de trabalho mais longas tendem a ser aqueles que se encaixam nas faixas de rendimento mais expressivas. Esse não é, contudo, o único fator que determina o rendimento: as condições de mercado, os custos operacionais e as estratégias individuais também pesam, é indicado.

Questionado sobre estes resultados, Mário de Morais, diretor-geral da Bolt em Portugal, sublinha que este estudo mostra que o rendimento está diretamente ligado ao tempo que cada motorista dedica à atividade, “o que é natural numa atividade flexível, em que cada pessoa decide quanto e quando quer trabalhar”.

“Quem trabalha a tempo inteiro, cerca de 40 horas por semana, e aceita as viagens que lhe são propostas consegue um rendimento líquido acima do salário mínimo e próximo do salário médio nacional, que é o objetivo que temos para os motoristas“, assinala o responsável.

O estudo da KPMG mostra também que, para mais de metade dos motoristas ouvidos, as plataformas digitais são responsáveis por, pelo menos, 50% do seu rendimento. Um quarto dos inquiridos indica mesmo esta como a sua única fonte de capital.

Além disso, mais de metade dos ouvidos revelam que o trabalho em plataformas digitais melhorou a sua estabilidade financeira (ligeiramente ou de forma significativa).

A propósito, importa notar que quase metade dos inquiridos afirma que os ganhos conseguidos por esta via permitiu que avançassem com uma compra importante ou dar resposta a uma necessidade financeira específica. A habitação, a aquisição de um veículo, e os gastos com saúde e educação foram os usos mais comuns para esses ganhos, destaca o mesmo estudo.

Flexibilidade é motivo forte para conduzir TVDE

O estudo realizado agora pela KPMG vem também confirmar que, além da já referida capacidade de gerar rendimento, a flexibilidade é um dos pilares do modelo do setor TVDE, sendo não só uma característica estrutural que o distingue das formas de emprego mais tradicionais, mas também uma preferência forte dos motoristas.

“Este inquérito confirma a importância da flexibilidade como motivo para a participação no setor. Mais de metade dos inquiridos identifica o horário de trabalho flexível como uma das principais razões para se terem tornado motoristas do setor TVDE. Muitos valorizam também a possibilidade de trabalharem de forma independente e de organizarem em função das suas próprias circunstâncias”, lê-se na análise em causa.

Para muitos dos motoristas inquiridos, esse controlo do horário de trabalho permite uma melhor conciliação com os compromissos familiares, com prioridades pessoais e com outras responsabilidades profissionais.

“Confirma aquilo que ouvimos todos os dias dos motoristas: vêm porque querem flexibilidade. Há quem faça do TVDE a sua profissão a tempo inteiro e há quem o concilie com outro trabalho, com os estudos ou com a família. O estudo diz que a flexibilidade ‘não deve ser tratada como um elemento acessório’ do modelo, e concordamos. É ela que leva milhares de pessoas a escolher esta atividade“, assinala Mário de Morais.

Outra das características valorizadas pelos motoristas é a a autonomia, sendo que uma “fatia significativa” dos inquiridos operam através de várias plataformas, ajustando a sua atividade às condições do mercado, aos seus objetivos e às suas preferências.

Quanto ao perfil típico do motorista, este estudo indica que quase quatro em cada cinco motoristas têm mais do que 40 anos. A maioria (92%) é do género masculino. “É verdade que as mulheres ainda são uma minoria, mas é uma realidade que está a mudar. Portugal é um dos países onde este equilíbrio está a avançar mais depressa, com cerca de 10% de motoristas mulheres”, destaca, ainda assim, o diretor-geral da Bolt em Portugal.

É de destacar também que mais de metade dos inquiridos estavam empregados antes de se tornarem motoristas do setor TVDE, o que sinaliza que esta atividade “atrai trabalhadores em diferentes situações, ao invés de exclusivamente desempregados”.

Que futuro, perante estes dados?

Perante todos estes dados, a KPMG conclui que a relevância do setor TVDE está associada à autonomia, à flexibilidade e à capacidade de ajustar a atividade às circunstâncias individuais, características que o distinguem o emprego convencional.

A consultora defende, por isso, que a evolução do regime deste setor deve continuar a ser baseado nas evidências e proporcional, tendo como objetivo consolidar o enquadramento que proteja os utilizadores, fortaleça os padrões profissionais e apoie a supervisão pública, sem prejudicar a inovação e flexibilidade.

“A principal conclusão é que o futuro do TVDE em Portugal depende de duas coisas ao mesmo tempo: uma supervisão pública forte, com padrões profissionais exigentes, e a preservação da flexibilidade que caracteriza o trabalho dos motoristas. Muitas vezes estes dois objetivos são apresentados como opostos. O estudo mostra que não são”, salienta Mário de Morais.

Para este responsável, a nova lei é mesmo “um passo importante para o setor“. “A Bolt apoia uma supervisão mais forte. Reforça a formação e a certificação dos motoristas, a verificação digital e a responsabilização das plataformas, o que torna o TVDE mais seguro e mais fiável para passageiros e motoristas. A plataforma de partilha de dados do IMT, que está a funcionar desde 2025 e que a nova lei consagra, já mostrou resultados: num ano, as inconformidades dos motoristas caíram de 7,92% para 0,43%”, salienta.

O diretor-geral vinca também que “a possibilidade de os táxis prestarem serviços TVDE vem complementar a oferta, e não competir com ela”. “Os passageiros passam a ter mais carros disponíveis na mesma aplicação, o que ajuda a reduzir os tempos de espera, sobretudo nas horas de maior procura. Os taxistas ganham acesso à procura digital e a mais viagens. Com mais oferta de mobilidade partilhada, a par dos transportes públicos, há mais pessoas que podem deixar o carro próprio em casa, e é esse o grande objetivo para as nossas cidades“, remata Mário de Morais.