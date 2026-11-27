O presidente do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) admitiu esta sexta-feira à agência Lusa avançar para novas greves se a CP e a tutela continuarem em silêncio quanto às revindicações dos trabalhadores.

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A greve dos maquinistas da CP começou às 00:00 de segunda-feira e termina esta sexta-feira às 24:00, tendo a paralisação sido total na terça e quarta-feira, dias para os quais foram definidos serviços mínimos.

A paralisação tem como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do SMAQ, António Domingues, disse que houve uma adesão “massiva” dos maquinistas à greve, que levou à supressão de comboios ao longo da semana, mas não descarta novas greves uma vez que não houve até agora qualquer contacto por parte da empresa e da tutela.

“O que importa é que os problemas sejam resolvidos por parte da CP e da tutela e até ao momento esbarrámos contra um muro de silêncio. Não obtivemos respostas nem da tutela nem da empresa. Se continuarmos a esbarrar contra um muro de silêncio obviamente que os trabalhadores não ficarão de braços cruzados. Até que os problemas estejam resolvidos as greves vão continuar”, salientou.

O presidente do SMAQ sublinhou que os trabalhadores não fazem greve para incomodar, mas para resolver problemas concretos.

“A greve dos maquinistas foi total, o que não significa que tenha havido paralisação total, porque o impacto do pré-aviso de greve era variável durante todos os dias da semana. Todos os maquinistas que puderam aderir à greve tendo em conta os parâmetros aderiram”, disse o presidente do SMAQ

António Domingues disse ainda que o Sindicato vai reunir-se para semana e decidir novas formas de luta.

A greve dos maquinistas foi parcial na segunda, quinta e hoje e total na terça e quarta-feira, mas nestes com serviços mínimos, tendo também ficado assegurados os serviços necessários à segurança da circulação ferroviária, manutenção e resposta a situações de emergência.