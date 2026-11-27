Durou pouco mais de meio ano. A taxa de IRS de 10% para os senhorios com rendas até 2.300 euros por mês, criada pelo Governo para trazer mais casas para o arrendamento, foi revogada na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

Se a decisão for aplicada, as rendas recebidas a partir de janeiro voltam a pagar a taxa autónoma de 25%. Num T2 de 80 metros quadrados arrendado ao valor mediano dos novos…