Mediadores e fundos temem perda de confiança no arrendamento com fim do IRS de 10% para rendas “moderadas”premium
Aprovada para durar até 2029 e revogada ao fim de 6 meses, a taxa reduzida de IRS sobre rendas deixa senhorios na dúvida e investidores a rever projetos de casas para arrendar, revelam especialistas.
Durou pouco mais de meio ano. A taxa de IRS de 10% para os senhorios com rendas até 2.300 euros por mês, criada pelo Governo para trazer mais casas para o arrendamento, foi revogada na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).
Se a decisão for aplicada, as rendas recebidas a partir de janeiro voltam a pagar a taxa autónoma de 25%. Num T2 de 80 metros quadrados arrendado ao valor mediano dos novos…
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