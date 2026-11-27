O regresso do ‘IVA zero’ no primeiro trimestre de 2027, incluído pela oposição no Orçamento do Estado, está no centro da agenda política, depois de o primeiro-ministro ter assumido frontalmente que não irá fixar uma lista de produtos isentos de imposto. Com o conflito institucional instalado entre o Parlamento e o Governo, o Chega — que viabilizou esta proposta do PS — entregou esta sexta-feira o projeto de lei que propõe como cabaz a mesma lista de produtos decidida em 2023. Mas que produtos estiveram isentos de IVA nessa altura?

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Decidir os produtos que entravam neste cabaz de alimentos básicos coube ao Parlamento, mas não foi tarefa fácil. No entanto, para entender a medida, recuemos um pouco mais, a março de 2023, quando a inflação alimentar pressionava o orçamento das famílias. Nessa altura, o Governo de António Costa decidiu avançar com o ‘IVA zero’ num cabaz de bens alimentares essenciais, mas não isoladamente: a medida foi negociada com os representantes dos produtores e da distribuição, através de um acordo que procurava garantir que a redução fiscal chegava efetivamente aos consumidores e não ficava absorvida ao longo da cadeia de abastecimento.

O chamado “Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares” foi assinado a 27 de março de 2023 pelo então primeiro-ministro, pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). O acordo combinava a isenção temporária de IVA num cabaz de produtos essenciais com apoios à produção agrícola e compromissos de contenção dos preços.

O Executivo socialista disponibilizou 140 milhões de euros adicionais para apoiar os agricultores, procurando compensar o aumento dos custos de produção, nomeadamente com energia, fertilizantes, adubos e rações. Em contrapartida, os produtores comprometeram-se a refletir esses apoios nos custos de produção e a contribuir para a estabilização ou, sempre que possível, redução dos preços à saída da exploração. Do lado da distribuição, ficou estabelecido o compromisso de repercutir a redução do IVA nos preços pagos pelos consumidores e de promover campanhas comerciais reforçadas em torno dos produtos abrangidos.

A isenção entrou em vigor a 18 de abril de 2023 e abrangeu 46 tipologias de produtos alimentares, entre cereais, pão, arroz, leite, iogurtes, queijo, frutas, legumes, carne, peixe, ovos e azeite. A medida acabou por vigorar até 4 de janeiro de 2024, depois de ter sido prolongada, e a versão final do cabaz excluiu alguns produtos que constavam da lista inicialmente divulgada.

Do melão à melancia até ao ‘leite’ vegetal

Nesse ano, o melão passou a ter IVA a 0%, mas a melancia continuou sujeita à taxa reduzida de 6%. A diferença entre as duas frutas tornou-se um dos exemplos mais citados das escolhas feitas pelo Governo de António Costa na definição do cabaz alimentar isento de imposto. Quase quatro anos depois, o mesmo detalhe voltou ao debate político, após o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o ter utilizado para justificar a oposição do atual Executivo à reposição da medida.

“A melancia ficou nos 6% e o melão ficou nos 0%, o que fez que quem come melancia ficasse menos contente e quem come melão ficasse um bocadinho mais contente”, afirmou o governante na terça-feira, durante uma entrevista à CNN Portugal, considerando o IVA zero uma medida “ineficiente”.

Durante o processo legislativo de 2023, foram aprovadas alterações que alargaram a lista a bebidas e iogurtes de base vegetal e a produtos sem glúten para doentes celíacos, além de produtos dietéticos destinados à nutrição entérica.

Chega repete lista de 2023, Montenegro mantém oposição

É precisamente este cabaz que o Chega pretende recuperar. O partido apresentou esta sexta-feira um projeto de lei que estabelece uma nova isenção temporária de IVA para os mesmos bens alimentares abrangidos pela legislação de 2023. A iniciativa determina que a isenção vigore entre 1 de janeiro e 31 de março de 2027. O documento reproduz a lista de produtos do executivo de António Costa, prevendo que o Governo avalie o impacto da medida no prazo de um mês após a sua entrada em vigor.

Contudo, o primeiro-ministro já afirmou que o Governo não vai criar a lista de produtos necessária à aplicação da medida, classificando-a como “meramente simbólica” e com um “efeito praticamente nulo”.

Na exposição de motivos, o partido de André Ventura justifica a iniciativa com a necessidade de concretizar a decisão aprovada no Orçamento, depois de o primeiro-ministro ter anunciado que o Executivo não iria elaborar a lista de alimentos abrangidos. O partido pretende, assim, retirar ao Governo o argumento de que a ausência de uma lista concreta impede a aplicação da isenção.

Mas há uma diferença relevante face ao modelo de António Costa: a proposta agora apresentada centra-se na isenção fiscal e não contempla um acordo com os representantes da produção e da distribuição semelhante ao de 2023, nem prevê um reforço equivalente de 140 milhões de euros nos apoios à produção agrícola.

A posição do Governo contrasta com a do PS e de outros partidos à esquerda, que têm defendido o regresso da medida. Em março deste ano, PS, Livre, PCP, Bloco de Esquerda e PAN pressionaram o Executivo a recuperar a isenção, perante os receios de uma nova escalada dos preços alimentares associada à guerra no Médio Oriente e ao conflito na Europa. O PS voltou a defender a aplicação do ‘IVA zero’ no âmbito do OE2027, e o secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, afirmou esta sexta-feira que “basta que se vá à lista de 2023“.

Conheça as 46 categorias de produtos:

a) Cereais e derivados, tubérculos:

Pão ;

; Batata em estado natural, fresca ou refrigerada;

em estado natural, fresca ou refrigerada; Massas alimentícias e pastas secas similares, excluindo massas recheadas;

alimentícias e pastas secas similares, excluindo massas recheadas; Arroz (em película, branqueado, polido, glaciado, estufado, convertido em trincas);

b) Legumes e produtos hortícolas frescos ou refrigerados, secos, desidratados ou congelados, ainda que previamente cozidos:

Cebola ;

; Tomate ;

; Couve-flor ;

; Alface ;

; Brócolos ;

; Cenoura ;

; Courgette ;

; Alho-francês ;

; Abóbora ;

; Grelos ;

; Couve-portuguesa ;

; Espinafres ;

; Nabo;

Ervilhas;

c) Frutas no estado natural:

Maçã ;

; Banana ;

; Laranja ;

; Pera ;

; Melão;

d) Leguminosas em estado seco:

Feijão vermelho ;

; Feijão frade ;

; Grão-de-bico;

e) Laticínios:

Leite de vaca em natureza, esterilizado, pasteurizado, ultrapasteurizado, fermentado ou em pó;

em natureza, esterilizado, pasteurizado, ultrapasteurizado, fermentado ou em pó; Iogurtes ou leites fermentados;

ou leites fermentados; Queijos;

f) Carne e miudezas comestíveis, frescas ou congeladas de:

Porco ;

; Frango ;

; Peru ;

; Vaca;

g) Peixe fresco (vivo ou morto), refrigerado, congelado, seco, salgado ou em salmoura, com exclusão do peixe fumado ou em conserva:

Bacalhau ;

; Sardinha ;

; Pescada ;

; Carapau ;

; Dourada ;

; Cavala;

h) Atum em conserva;

i) Ovos de galinha, frescos, secos ou conservados;

j) Gorduras e óleos:

Azeite ;

; Óleos vegetais diretamente comestíveis e suas misturas (óleos alimentares);

diretamente comestíveis e suas misturas (óleos alimentares); Manteiga;

k) Bebidas e iogurtes de base vegetal, sem leite e laticínios, produzidos à base de frutos secos, cereais ou preparados à base de cereais, frutas, legumes ou produtos hortícolas;

l) Produtos dietéticos destinados à nutrição entérica e produtos sem glúten para doentes celíacos.