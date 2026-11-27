Melão incluído, melancia de fora. Veja a lista dos alimentos com ‘IVA zero’ que o Chega quer recuperar
O cabaz de 2023 incluía 46 alimentos e nasceu de um pacto entre Governo, agricultores e distribuição. O Chega quer recuperar a mesma lista para os primeiros três meses de 2027.
O regresso do ‘IVA zero’ no primeiro trimestre de 2027, incluído pela oposição no Orçamento do Estado, está no centro da agenda política, depois de o primeiro-ministro ter assumido frontalmente que não irá fixar uma lista de produtos isentos de imposto. Com o conflito institucional instalado entre o Parlamento e o Governo, o Chega — que viabilizou esta proposta do PS — entregou esta sexta-feira o projeto de lei que propõe como cabaz a mesma lista de produtos decidida em 2023. Mas que produtos estiveram isentos de IVA nessa altura?
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Decidir os produtos que entravam neste cabaz de alimentos básicos coube ao Parlamento, mas não foi tarefa fácil. No entanto, para entender a medida, recuemos um pouco mais, a março de 2023, quando a inflação alimentar pressionava o orçamento das famílias. Nessa altura, o Governo de António Costa decidiu avançar com o ‘IVA zero’ num cabaz de bens alimentares essenciais, mas não isoladamente: a medida foi negociada com os representantes dos produtores e da distribuição, através de um acordo que procurava garantir que a redução fiscal chegava efetivamente aos consumidores e não ficava absorvida ao longo da cadeia de abastecimento.
O chamado “Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares” foi assinado a 27 de março de 2023 pelo então primeiro-ministro, pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). O acordo combinava a isenção temporária de IVA num cabaz de produtos essenciais com apoios à produção agrícola e compromissos de contenção dos preços.
O Executivo socialista disponibilizou 140 milhões de euros adicionais para apoiar os agricultores, procurando compensar o aumento dos custos de produção, nomeadamente com energia, fertilizantes, adubos e rações. Em contrapartida, os produtores comprometeram-se a refletir esses apoios nos custos de produção e a contribuir para a estabilização ou, sempre que possível, redução dos preços à saída da exploração. Do lado da distribuição, ficou estabelecido o compromisso de repercutir a redução do IVA nos preços pagos pelos consumidores e de promover campanhas comerciais reforçadas em torno dos produtos abrangidos.
A isenção entrou em vigor a 18 de abril de 2023 e abrangeu 46 tipologias de produtos alimentares, entre cereais, pão, arroz, leite, iogurtes, queijo, frutas, legumes, carne, peixe, ovos e azeite. A medida acabou por vigorar até 4 de janeiro de 2024, depois de ter sido prolongada, e a versão final do cabaz excluiu alguns produtos que constavam da lista inicialmente divulgada.
Do melão à melancia até ao ‘leite’ vegetal
Nesse ano, o melão passou a ter IVA a 0%, mas a melancia continuou sujeita à taxa reduzida de 6%. A diferença entre as duas frutas tornou-se um dos exemplos mais citados das escolhas feitas pelo Governo de António Costa na definição do cabaz alimentar isento de imposto. Quase quatro anos depois, o mesmo detalhe voltou ao debate político, após o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o ter utilizado para justificar a oposição do atual Executivo à reposição da medida.
“A melancia ficou nos 6% e o melão ficou nos 0%, o que fez que quem come melancia ficasse menos contente e quem come melão ficasse um bocadinho mais contente”, afirmou o governante na terça-feira, durante uma entrevista à CNN Portugal, considerando o IVA zero uma medida “ineficiente”.
Durante o processo legislativo de 2023, foram aprovadas alterações que alargaram a lista a bebidas e iogurtes de base vegetal e a produtos sem glúten para doentes celíacos, além de produtos dietéticos destinados à nutrição entérica.
Chega repete lista de 2023, Montenegro mantém oposição
É precisamente este cabaz que o Chega pretende recuperar. O partido apresentou esta sexta-feira um projeto de lei que estabelece uma nova isenção temporária de IVA para os mesmos bens alimentares abrangidos pela legislação de 2023. A iniciativa determina que a isenção vigore entre 1 de janeiro e 31 de março de 2027. O documento reproduz a lista de produtos do executivo de António Costa, prevendo que o Governo avalie o impacto da medida no prazo de um mês após a sua entrada em vigor.
Contudo, o primeiro-ministro já afirmou que o Governo não vai criar a lista de produtos necessária à aplicação da medida, classificando-a como “meramente simbólica” e com um “efeito praticamente nulo”.
Na exposição de motivos, o partido de André Ventura justifica a iniciativa com a necessidade de concretizar a decisão aprovada no Orçamento, depois de o primeiro-ministro ter anunciado que o Executivo não iria elaborar a lista de alimentos abrangidos. O partido pretende, assim, retirar ao Governo o argumento de que a ausência de uma lista concreta impede a aplicação da isenção.
Mas há uma diferença relevante face ao modelo de António Costa: a proposta agora apresentada centra-se na isenção fiscal e não contempla um acordo com os representantes da produção e da distribuição semelhante ao de 2023, nem prevê um reforço equivalente de 140 milhões de euros nos apoios à produção agrícola.
A posição do Governo contrasta com a do PS e de outros partidos à esquerda, que têm defendido o regresso da medida. Em março deste ano, PS, Livre, PCP, Bloco de Esquerda e PAN pressionaram o Executivo a recuperar a isenção, perante os receios de uma nova escalada dos preços alimentares associada à guerra no Médio Oriente e ao conflito na Europa. O PS voltou a defender a aplicação do ‘IVA zero’ no âmbito do OE2027, e o secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, afirmou esta sexta-feira que “basta que se vá à lista de 2023“.
Conheça as 46 categorias de produtos:
a) Cereais e derivados, tubérculos:
- Pão;
- Batata em estado natural, fresca ou refrigerada;
- Massas alimentícias e pastas secas similares, excluindo massas recheadas;
- Arroz (em película, branqueado, polido, glaciado, estufado, convertido em trincas);
b) Legumes e produtos hortícolas frescos ou refrigerados, secos, desidratados ou congelados, ainda que previamente cozidos:
- Cebola;
- Tomate;
- Couve-flor;
- Alface;
- Brócolos;
- Cenoura;
- Courgette;
- Alho-francês;
- Abóbora;
- Grelos;
- Couve-portuguesa;
- Espinafres;
- Nabo;
- Ervilhas;
c) Frutas no estado natural:
- Maçã;
- Banana;
- Laranja;
- Pera;
- Melão;
d) Leguminosas em estado seco:
- Feijão vermelho;
- Feijão frade;
- Grão-de-bico;
e) Laticínios:
- Leite de vaca em natureza, esterilizado, pasteurizado, ultrapasteurizado, fermentado ou em pó;
- Iogurtes ou leites fermentados;
- Queijos;
f) Carne e miudezas comestíveis, frescas ou congeladas de:
- Porco;
- Frango;
- Peru;
- Vaca;
g) Peixe fresco (vivo ou morto), refrigerado, congelado, seco, salgado ou em salmoura, com exclusão do peixe fumado ou em conserva:
- Bacalhau;
- Sardinha;
- Pescada;
- Carapau;
- Dourada;
- Cavala;
h) Atum em conserva;
i) Ovos de galinha, frescos, secos ou conservados;
j) Gorduras e óleos:
- Azeite;
- Óleos vegetais diretamente comestíveis e suas misturas (óleos alimentares);
- Manteiga;
k) Bebidas e iogurtes de base vegetal, sem leite e laticínios, produzidos à base de frutos secos, cereais ou preparados à base de cereais, frutas, legumes ou produtos hortícolas;
l) Produtos dietéticos destinados à nutrição entérica e produtos sem glúten para doentes celíacos.
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