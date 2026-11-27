As ofertas de eletricidade no mercado liberalizado apresentavam poupanças anuais de até 389 euros face à tarifa regulada no quarto trimestre, enquanto nas ofertas duais (eletricidade e gás natural) as poupanças ascendiam a 135 euros, segundo a ERSE.

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De acordo com o boletim das ofertas comerciais da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) divulgado hoje, no quarto trimestre deste ano existiam 21 comercializadores com ofertas de eletricidade, menos um face ao trimestre anterior, e oito comercializadores com ofertas duais, um número idêntico ao trimestre anterior.

Na comparação entre a oferta de eletricidade mais competitiva e a oferta do mercado regulado, o regulador concluiu que os consumidores com consumos anuais mais elevados eram os que conseguiam poupar mais, em termos absolutos, se optassem pelo mercado liberalizado.

A ERSE compara as ofertas com base em três perfis residenciais: o consumidor tipo 1 corresponde a um casal sem filhos, o consumidor tipo 2 a um casal com dois filhos e o consumidor tipo 3 a um casal com quatro filhos.

Segundo a entidade reguladora, o consumidor tipo 3 podia poupar 389 euros por ano no contrato de eletricidade, uma poupança de 15%, enquanto o consumidor tipo 1 podia poupar 59 euros por ano, correspondente a 13%.

Dos 21 comercializadores com ofertas de eletricidade, entre sete e oito tinham ofertas inferiores à tarifa regulada, consoante o perfil de consumidor.

Dos oito comercializadores com ofertas duais, apenas um apresentava ofertas inferiores à tarifa regulada, para os três perfis de consumidores analisados.

Neste segmento, também era o consumidor tipo 3 que podia obter uma maior poupança face ao mercado regulado, com um valor de 135 euros por ano (poupança de 4%), enquanto, para o consumidor tipo 1, a poupança podia atingir os 29 euros por ano (4%).

Ao contrário do trimestre anterior, em que o consumidor tipo 1 não beneficiava de qualquer poupança nas ofertas duais, no quarto trimestre todos os perfis de consumidores tinham à disposição ofertas mais competitivas do que as do mercado regulado.

A análise da ERSE considera as ofertas disponíveis para novas adesões no simulador de preços de energia durante a terceira semana de novembro. O regulador excluiu da análise as ofertas com serviços adicionais obrigatórios, como assistência técnica ou diagnósticos energéticos.