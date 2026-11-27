A ministra do Ambiente e Energia prometeu esta sexta-feira que os concelhos abrangidos pela futura barragem de Girabolhos terão contrapartidas energéticas e de acessibilidades que serão definidas pelos autarcas desses municípios.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Estamos a estudar os benefícios ou contrapartidas que há de ser uma redução da tarifa de eletricidade e o que nos foi mais pedido pelos autarcas foi as acessibilidades”, disse Maria da Graça Carvalho.

A ministra do Ambiente e Energia falava em Seia, distrito da Guarda, entre as reuniões de trabalho com presidentes de câmaras da região para apresentar “a evolução do que foi solicitado” pelos autarcas aquando da sua última visita, a 1 de outubro.

Em relação a acessibilidades, a ministra frisou que “todas as vias são extremamente caras” e, por isso, pediu aos autarcas para lhes apresentar “quais é que são as mais prioritárias” em cada um dos concelhos.

“Entre o ambiente e a mobilidade ver o que conseguimos fazer. Mas [a contrapartida será] entre energia e acessibilidades“, afirmou.

A barragem de Girabolhos está projetada para o rio Mondego, abrangendo os concelhos de Seia e Gouveia, do distrito da Guarda, e Mangualde e Nelas, do distrito de Viseu.

O concurso está aberto até dia 9 de abril de 2027 e é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que está responsável, mas “há vários interessados que têm pedido esclarecimentos”, sublinhou a governante.

“Estamos a acompanhar e a estudar a possibilidade – aliás, já decidimos” – de “compensar também o armazenamento de energia que essa central vai fornecer”, acrescentou.

Uma vez que isso também “tornará ainda mais atrativo para os concorrentes” no concurso o que a faz acreditar que terão “boas propostas para a central de Girabolhos“.

“É um mecanismo de bombagem que vai ser compensado pelo serviço que presta ao sistema elétrico nacional. Para isso, precisamos de uma autorização, de sinalizar a Bruxelas — segunda-feira tenho uma reunião sobre isto com a senhora diretora geral de Energia da Comissão Europeia — e está tudo bem encaminhado”, adiantou.

Sobre as acessibilidades, acrescentou que já reuniu com o secretário de Estado das Infraestruturas, e, agora, cabe aos presidentes dos municípios “indicar as prioridades das várias acessibilidades”.

“São muitas as estradas que precisam de especial atenção, mas precisamos de uma lista de prioridades“, reforçou a ministra que disse esperar levar o documento consigo para Lisboa ainda esta sexta-feira.