A indústria portuguesa de moldes construiu boa parte da sua reputação à boleia do automóvel europeu e continua a encontrar neste segmento cerca de 70% do seu mercado. Os dados que a PwC apresentou no primeiro dia do XII Congresso da Indústria de Moldes, organizado esta quinta e sexta-feira pela CEFAMOL, na Marinha Grande, mostram quanto mudou a geografia da produção automóvel. Entre 2015 e 2025, a União Europeia (UE) passou de uma produção de cerca de 16 milhões para 11,5 milhões de veículos por ano, e a sua quota na produção mundial caiu de 23,3% para 14,6%.

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Portugal é o terceiro maior produtor europeu de moldes de injeção e o oitavo a nível mundial. Do que produz, 88% segue para o exterior, mas cerca de 80% das exportações ficam na UE. “É preciso compreendermos este nosso mundo e as transformações que está a fazer”, advertiu José Bizarro, da PwC, que defendeu a procura de encomendas noutras indústrias, entre elas a defesa. Em 2026, a despesa europeia com a defesa deverá atingir 454 mil milhões de euros, dos quais 163 mil milhões em investimento. O aeroespacial, os dispositivos médicos, a eletrónica e as embalagens sustentáveis estão também entre os mercados que considera interessantes para os fabricantes portugueses.

No mesmo painel, António Pires, da KPMG, destacou a questão da dimensão empresarial, que ainda impede muitas empresas de chegar mais longe. “Não sei se precisamos de um choque estratégico, mas acho que precisamos de uma evolução das nossas empresas”, afirmou, considerando que a escala será determinante para rentabilizar os investimentos em tecnologia e inteligência artificial.



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As parcerias e a consolidação empresarial poderão ganhar particular relevância numa altura em que muitos empresários preparam a passagem do testemunho à geração seguinte. “Essas fases também são oportunidades que podem permitir repensar, ver qual é a melhor estratégia”, sustentou.

Outra oportunidade para a indústria nacional pode estar do outro lado do Atlântico. Nos Estados Unidos, os fabricantes de moldes têm dificuldade em responder às necessidades da indústria do país, uma vez que, entre 1998 e 2012, cerca de um terço das empresas norte-americanas de ferramentas e moldes encerrou, e três quartos dos profissionais do setor têm hoje mais de 45 anos. Em 2022, o país importou moldes metálicos no valor de 2,9 mil milhões de dólares e, em 2025, a China forneceu 43% dos moldes industriais importados pelos Estados Unidos. “O vosso setor faz moldes para alguns dos fabricantes mais exigentes do mundo”, disse Sérgio Domingues, do Departamento de Comércio da Carolina do Sul que marcou presença neste congresso com o objetivo de mostrar como podem os industriais portugueses moldar o negócio ao mercado americano. “Não tentem entrar nos Estados Unidos como um todo. Escolham uma região onde estão os vossos clientes e cresçam a partir daí”, aconselhou.

O custo de trabalhar à escala atual

Para quem continua a fornecer o automóvel europeu, a concorrência chinesa mede-se também em anos de desenvolvimento. Segundo Stephan Berz, presidente da ISTMA Europe, os fabricantes europeus chegam a demorar cinco anos a desenvolver um novo modelo, enquanto os chineses conseguem fazê-lo em dois. “Comprar um automóvel com cinco anos é como comprar um telemóvel com cinco anos. Ninguém quer isso”, apontou, a propósito do peso crescente do software no automóvel.

Hoje, a liderança tecnológica faz uma diferença ainda maior porque ela tem, de facto, um efeito exponencial no crescimento da produtividade Fernando Alexandre Ministro da Educação, Ciência e Inovação

Na indústria europeia de ferramentas e moldes, os preços de venda descem enquanto os custos de produção sobem. “Já não conseguimos compensar os custos aumentando a eficiência”, afirmou Stephan Berz, particularmente crítico das prioridades europeias. “Outros países, outras regiões, estão a trabalhar na próxima geração de tecnologias. E nós continuamos na regulamentação”. O responsável da ISTMA Europe defendeu que os moldes sejam reconhecidos como uma capacidade industrial estratégica porque “se perdermos esta indústria, não poderá ser reconstruída”.

As responsabilidades da gestão e do Estado

Na abertura do XII Congresso da Indústria dos Moldes, o presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande já tinha advertido que “a competitividade da indústria portuguesa não pode ser uma responsabilidade exclusiva das empresas”, reclamando estabilidade nas políticas públicas e instrumentos de financiamento adequados.

O que dizemos é que a estrutura fiscal portuguesa penaliza o sucesso. Portanto, temos de alterar a estrutura fiscal portuguesa Carlos Moreira da Silva Presidente da Business Roundtable Portugal

A fiscalidade, por exemplo, é, na opinião de Carlos Moreira da Silva, presidente da Business Roundtable Portugal (BRP), um dos grandes entraves à progressão salarial e ao crescimento das empresas. “O que dizemos é que a estrutura fiscal portuguesa penaliza o sucesso. Portanto, temos de alterar a estrutura fiscal portuguesa”, sublinhou.

O empresário não atribui, contudo, às políticas públicas todas as responsabilidades pelo desempenho da economia portuguesa. No indicador de práticas de gestão do ranking de competitividade da OCDE que apresentou, Portugal perdeu sete posições face a 2025 e ocupa o 53.º lugar. “Não estamos à espera que outros façam por nós, temos de fazer a nossa parte”, afirmou. Em jeito de exemplo, Carlos Moreira da Silva revelou a iniciativa que a BRP está a organizar para 2027. Trata-se de um programa de formação em gestão que pretende colocar gestores das suas associadas a partilhar experiências com responsáveis de empresas que faturam entre 30 e 150 milhões de euros.

Do lado do Governo, o Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, assumiu a responsabilidade de incentivar a competitividade, nomeadamente através da inovação. O governante alertou que a distância que separa a Europa dos Estados Unidos em matéria de produtividade tem vindo a aumentar, e que sem um reforço deste indicador Portugal e a Europa continuarão a perder terreno.

Em Portugal, o investimento em investigação e desenvolvimento atingiu 1,81% do PIB em 2025, aquém da meta de 3%, mas Fernando Alexandre sublinhou que “o valor de investimento, por si só, não garante a transformação dos países”. A aproximação entre universidades e empresas e a valorização dos cursos técnicos superiores profissionais integram as reformas em curso. “Hoje, a liderança tecnológica faz uma diferença ainda maior porque ela tem, de facto, um efeito exponencial no crescimento da produtividade”, concluiu.