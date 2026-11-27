Roberto Guedes, antigo administrador da Aveleda, morreu esta quinta-feira com 79 anos. Membro da quarta geração da família que controla a maior produtora de vinhos verdes, fundou também o Zoo Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia.

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A informação sobre o seu falecimento foi transmitida através de uma nota de pesar conjunta entre a Aveleda e o Zoo Santo Inácio, localizado em Avintes, no concelho de Vila Nova de Gaia. As sociedades da qual faz parte destacam o seu “vasto” percurso profissional e papel “relevante” na história e no desenvolvimento da Aveleda, que está entre os cinco maiores produtores de vinho a nível nacional.

Segundo a Aveleda, Roberto Guedes – que era filho de Roberto van Zeller Guedes, um dos líderes históricos da empresa e responsável pelo lançamento do célebre vinho Casal Garcia em 1939 – e contribuiu para “a dinamização da empresa, para a afirmação da sua atividade e para o reforço da sua presença nos mercados internacionais, ajudando a projetar além-fronteiras” o nome de uma casa com uma longa história e originária na região demarcada dos Vinhos Verdes.

“A sua visão empresarial, iniciativa e capacidade de concretização foram fundamentais para dar continuidade ao percurso da Aveleda que, desde 1870, soube crescer e afirmar-se, a nível nacional e internacional, sem perder a sua identidade familiar”, frisa a empresa nortenha, que é atualmente coliderada pelos primos Martim Andresen Guedes e António Azevedo Guedes.

Ligado à região Norte e à natureza, o percurso de Roberto Guedes ficou marcado por ter sido o impulsionador de um dos projetos que melhor traduzem a sua visão e paixão, o Zoo Santo Inácio. Inaugurado em 2000, na Quinta de Santo Inácio, em Avintes, o parque zoológico nasceu de um sonho pessoal que “ganhou forma através da sua determinação e capacidade de transformação”, segundo os seus familiares.

“Roberto Guedes será recordado pela sua ligação às pessoas e pela estima e carinho que conquistou junto de todos aqueles que com ele privaram. Entre a história de uma empresa familiar com mais de 150 anos e a criação de um projeto de referência na conservação da natureza e da vida animal, Roberto Guedes destacou-se pela sua visão e o seu espírito empreendedor que permanecerão ligados à Aveleda e ao Zoo Santo Inácio, em memória do seu contributo e da sua dedicação”, garante a empresa de produção de vinhos e aguardentes e enoturismo.