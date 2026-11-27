70% das mulheres com idades compreendidas entre os 19 e os 29 anos que se submeteram a tratamentos de fertilidade afirmam ter recebido apoio psicológico durante o processo, o dobro das mulheres com idades entre os 46 e os 49 anos (35%), enquanto entre as «millennials» (30-45 anos) esta percentagem situa-se nos 44%, o que reflete uma incorporação progressiva do acompanhamento emocional nos cuidados reprodutivos e uma importância crescente deste serviço entre as pacientes.

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De facto, 57% das mulheres espanholas que realizaram exames de fertilidade consideram muito importante que as clínicas ofereçam apoio psicológico durante o processo.

A diretora médica do IVI Institute Iberia, América Latina e República Checa, a Dra. Vanessa Vergara, salientou que «um processo de fertilidade não pode ser entendido apenas na sua dimensão clínica. Tem também implicações emocionais, pessoais, familiares e económicas. Por isso, é importante avançar para um acompanhamento cada vez mais integral e personalizado, capaz de compreender cada pessoa e acompanhá-la ao longo de todo o processo».

IMPACTO EMOCIONAL

De acordo com o estudo, 85% das mulheres que realizaram exames de fertilidade reconhecem ter sentido alguma emoção negativa durante os exames, o diagnóstico ou os tratamentos, enquanto 63% classificam o impacto psicológico desta experiência como médio-alto ou alto.

A frustração (49%), a ansiedade ou o stress (44%) e a tristeza ou depressão (40%) são as emoções mais frequentes entre as mulheres que passaram por infertilidade, seguidas da incerteza (30%) e do medo (27%).

O barómetro revela ainda que 16% das inquiridas afirmam ter enfrentado infertilidade em algum momento da sua vida, uma proporção que o relatório estima ser equivalente a cerca de 1,5 milhões de mulheres com idades compreendidas entre os 19 e os 49 anos. Além disso, uma em cada quatro afirma ter recorrido, pelo menos uma vez, a um profissional de saúde para obter ajuda na tentativa de engravidar.

APOIO DO ENTORNO

Para além dos cuidados de saúde, o estudo destaca a importância do entorno próximo. 78% das mulheres que realizaram exames de fertilidade afirmam ter recebido um apoio médio-alto ou alto do seu parceiro e 71% afirmam ter contado com esse mesmo nível de apoio por parte do seu círculo social.

No entanto, 65% das inquiridas consideram que os homens levam a saúde reprodutiva menos a sério do que as mulheres.

Por outro lado, 91% das mulheres estariam dispostas a falar sobre os seus problemas de fertilidade com familiares ou amigos. 57% fariam-no abertamente, enquanto 34% prefeririam partilhar essas dificuldades apenas com as pessoas do seu círculo mais próximo.

«O desafio consiste em continuar a promover um acompanhamento em que a informação rigorosa, o apoio profissional e a sensibilidade em relação às circunstâncias pessoais contribuam para que cada mulher possa enfrentar o processo com confiança e apoio em todos os momentos», concluiu Vergara.