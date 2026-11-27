A NLP vai apostar numa nova área de prática dedicada à Proteção de Dados & AI Compliance, que será liderada pela sócia Cláudia Freixinho Serrano.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“A propriedade intelectual continua a estar no centro da nossa atividade, mas os desafios jurídicos que os nossos clientes enfrentam são cada vez mais transversais e exigem uma compreensão integrada de outras áreas do Direito. Esta expansão é uma evolução natural da nossa atividade e reflete a vontade de continuar a crescer de forma estratégica, aprofundando competências que se complementam e reforçam mutuamente”, explica a managing partner Joana Piriquito Santos.

Nesta área, a assessoria da NLP abrange a implementação de programas de conformidade com o RGPD, avaliações de impacto sobre a proteção de dados, contratos de tratamento de dados e transferências internacionais de dados, proteção de dados desde a conceção (privacy by design), estruturação jurídica de produtos e serviços digitais.

No domínio da inteligência artificial (IA), inclui o aconselhamento sobre as obrigações decorrentes do Regulamento Europeu da Inteligência Artificial (AI Act), governação e utilização responsável de sistemas de IA, a definição de políticas internas e a avaliação de riscos jurídicos associados ao desenvolvimento, aquisição, integração e utilização destas tecnologias.

“A utilização de dados e de IA coloca às empresas desafios que vão muito além do cumprimento de obrigações regulatórias. São questões que influenciam o desenvolvimento de produtos e serviços, as relações contratuais, a proteção dos ativos intangíveis e a gestão de riscos jurídicos. A nossa abordagem procura integrar estas diferentes dimensões, ajudando os clientes a encontrar soluções práticas e juridicamente sustentáveis, desde a conceção dos seus projetos”, assegura Cláudia Freixinho Serrano.

Para além da aposta nesta nova área, a NLP vai mudar de instalações em Lisboa par a aRua Luciano Cordeiro. “Crescer, para nós, não é apenas ter mais espaço físico, mais áreas de atuação ou mais pessoas. É ter a confiança para ambicionar mais, sem perder de vista aquilo que nos trouxe até aqui: a qualidade da nossa equipa, a inquietação intelectual, a vontade permanente de aprender, a exigência e o foco no negócio dos nossos clientes”, refere Joana Piriquito Santos.

As sócias fundadoras Sara Nazaré, Beatriz Lima e Joana Piriquito Santos, explicam que com esta mudança quiseram encontrar um espaço que fosse capaz de responder e acompanhar o crescimento da equipa e da sua atividade, “mas que fosse também um reflexo daquilo que somos e do que queremos construir”.