Mais 98 400 do que no ano anterior, o que representa 15,2 % da população dessa faixa etária, contra os 13,5 % registados em 2025, a taxa mais elevada desde 2020.

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Isto, após quase uma década de melhorias, interrompida apenas pela pandemia, de acordo com os dados do último Inquérito à População Ativa (EPA) analisados pela associação patronal das empresas de trabalho temporário e agências de emprego, a Asempleo.

Este aumento coloca a taxa no seu nível mais elevado desde 2020 e rompe com a tendência descendente dos últimos anos, embora permaneça abaixo dos 16,8% registados no verão de 2019. A deterioração concentra-se especialmente entre os jovens dos 16 aos 19 anos, cuja taxa passou de 10% para 13,7% em apenas um ano. Além disso, longe de responder apenas a fatores sazonais, o aumento também se observa ao longo do ano, uma vez que, entre janeiro e setembro, a taxa média de «ninis» aumentou de 10,7% para 12,0%.

«Durante anos, o número de jovens que não estudavam nem trabalhavam esteve intimamente ligado às dificuldades em encontrar emprego. Agora, o mercado de trabalho está a melhorar, mas há cada vez mais jovens que ficam de fora, tanto do trabalho como da formação. É um sinal de alerta que não podemos ignorar. Como país, temos de agir para evitar que esta situação se torne um problema estrutural e oferecer a estes jovens oportunidades reais de futuro», afirmou o presidente da Asempleo, Andreu Cruañas.

Esta tendência contrasta com a evolução do mercado de trabalho juvenil, onde a taxa de emprego melhorou de 30,6% para 32,2% e a taxa de desemprego diminuiu de 25,4% para 23,3%. Para a Asempleo, esta divergência evidencia que o fenómeno apresenta características diferentes das observadas durante crises económicas anteriores. Enquanto que, historicamente, o aumento dos «ninis» esteve intimamente ligado ao desemprego, o atual aumento explica-se fundamentalmente pelo crescimento do número de jovens inativos que não procuram emprego nem participam em atividades educativas ou de formação.

A análise da Asempleo revela que o número de jovens que declaram não querer trabalhar passou de 275 400 para 383 800 num ano, um aumento superior ao crescimento total dos «ninis» registado em Espanha.

O nível de escolaridade continua a ser um dos principais fatores que condicionam as oportunidades de emprego dos jovens. De acordo com a análise da Asempleo, aqueles que possuem apenas o ensino básico obrigatório (ESO) ou estudos inferiores apresentam uma taxa de «ninis» de 19,3%, contra os 11,8% daqueles que concluíram o ensino secundário ou a Formação Profissional de nível médio e os 14,7% daqueles que possuem estudos superiores.

«A formação continua a ser uma das melhores ferramentas para aceder ao emprego e construir uma carreira profissional. Temos de melhorar a orientação dos jovens e adequar a formação às necessidades das empresas. Nesse sentido, as agências de emprego e as agências de trabalho temporário podem desempenhar um papel fundamental, ajudando os jovens a encontrar oportunidades e facilitando os seus primeiros passos no mercado de trabalho», acrescentou Cruañas.

A disparidade aumenta consideravelmente entre os 25 e os 29 anos. Nesta faixa etária, 34,3% dos jovens com ensino básico encontram-se fora do mercado de trabalho e da formação, contra 10,5% dos que possuem estudos superiores. Estes dados refletem como a interrupção precoce dos percursos formativos pode limitar as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e aumentar o risco de permanecer fora dele durante períodos prolongados.

Nestas circunstâncias, a evolução dos «ninis» em Espanha reflete também uma mudança no processo de convergência com o conjunto da União Europeia. De acordo com os dados desestacionalizados do Eurostat, que tomam como referência os jovens entre os 15 e os 24 anos, Espanha encerrou o ano de 2025 com uma taxa de 9,4%, apenas quatro décimas acima da média comunitária de 9,0%. No entanto, no segundo trimestre de 2026, esta diferença voltou a aumentar, com uma taxa de 10,4% em Espanha, contra os 9,2% da UE. Uma diferença de 1,2 pontos percentuais que reflete a deterioração da posição espanhola e o risco de perder parte dos avanços alcançados durante a última década.