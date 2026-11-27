A Ordem dos Advogados prevê gastar 17,2 milhões em 2027, sendo que quase quatro milhões vão para nova sede no Porto. O Orçamento para 2027 reserva ainda 361 mil euros para equipamento e programas informáticos, 200 mil para obras na sede em Coimbra e 50 mil para desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial. Já as despesas com pessoal ultrapassam os oito milhões.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A proposta de orçamento, apresentada pelo bastonário João Massano, distribui a despesa por duas grandes áreas: os encargos para o funcionamento da Ordem e os investimentos em património, equipamentos e sistemas tecnológicos. A aquisição da sede do Porto absorve, por si só, a maior parte do investimento previsto para o ano.

O maior encargo corrente é, contudo, o pessoal. A Ordem reserva 8,25 milhões de euros para salários, subsídios, encargos sociais e outros custos com trabalhadores, o equivalente a cerca de 38% da despesa consolidada. Deste montante, 4,43 milhões destinam-se a ordenados e salários, 1,33 milhões a encargos sobre remunerações e cerca de 552 mil euros a subsídios de refeição. A remuneração e os encargos dos órgãos sociais representam mais 63,7 mil euros.

Quase quatro milhões para a sede do Porto

Dos 4,6 milhões de euros previstos para investimento, 3.889.625 euros destinam-se à aquisição da sede do Conselho Regional do Porto. O valor inclui o preço do imóvel, de 3,625 milhões de euros, 235.625 euros de IMT e 29 mil euros de Imposto do Selo.

A compra será financiada integralmente com saldos de tesouraria de anos anteriores. O investimento já tinha sido inscrito em orçamentos anteriores, mas volta a constar da proposta de 2027 porque a aquisição poderá não se concretizar até ao final de 2026.

A segunda intervenção de maior dimensão no património é a reparação da sede do Conselho Regional de Coimbra, para a qual estão previstos 200 mil euros. Mas esse valor é apenas a primeira fase de uma intervenção estimada em cerca de 500 mil euros. O próprio Conselho Regional alerta ainda para a eventual necessidade de substituir o sistema de climatização, num custo superior a 300 mil euros, que não está incluído no orçamento.

Mais de 360 mil euros para tecnologia

A Ordem prevê gastar 361.917 euros em equipamento e programas informáticos, incluindo o desenvolvimento de sistemas e plataformas digitais.

Entre os projetos com orçamento plurianual estão o novo SiNOA, com um custo total estimado de 246 mil euros, e uma ferramenta de inteligência artificial destinada a apoiar os advogados na redação de peças e documentos, análise documental e pesquisa de jurisprudência, cujo custo global está estimado em 180 mil euros.

Em 2027, a Ordem prevê gastar 123 mil euros no SiNOA e 50 mil euros na ferramenta de inteligência artificial. Os restantes 123 mil e 130 mil euros, respetivamente, ficam para o orçamento de 2028.

O plano de atividades inclui ainda a atualização do DataCenter, a evolução do ChatBot e do agente de inteligência artificial, a conclusão do novo Portal OA e a utilização de uma plataforma eletrónica nas eleições dos órgãos da Ordem, previstas para 2027.

Seguros, rendas e serviços especializados pesam nas contas

Nas despesas correntes, além dos encargos com pessoal, destacam-se os serviços especializados, que absorvem cerca de 4,2 milhões de euros, e os trabalhos especializados, com 2,59 milhões. São duas das maiores rubricas do orçamento, embora o mapa financeiro não detalhe a totalidade dos serviços contratados em cada uma.

A Ordem prevê ainda gastar 1,42 milhões de euros em seguros, dos quais cerca de 1,39 milhões estão inscritos no orçamento do Conselho Geral. O seguro de responsabilidade civil profissional é, segundo João Massano, a maior parcela dos 2,8 milhões de euros que a instituição afirma destinar a benefícios e serviços para os advogados.

As rendas e alugueres de instalações representam cerca de 915 mil euros. A comunicação tem uma dotação de 396 mil euros e as deslocações, estadias e transportes aproximam-se dos 695 mil euros.

Dentro desta última rubrica, estão previstos quase 396 mil euros para deslocações e estadias de membros dos órgãos da Ordem e cerca de 132 mil euros em refeições de conveniência de serviço para esses mesmos membros.

Formação, apoio psicológico e um “mini-SAMS” para advogados

O orçamento prevê também a continuidade de várias iniciativas dirigidas aos profissionais. Entre elas estão o seguro de responsabilidade civil, o reembolso de quotas às advogadas que tenham sido mães, a Biblioteca Jurídica Virtual, a digitalização do acervo histórico e as plataformas de apoio ao exercício da profissão e ao acesso ao direito.

Na área da saúde, a Ordem pretende manter o programa OA Cuida, que assegura apoio psicológico gratuito, e desenvolver o projeto de “mini-SAMS da Advocacia”. O documento não esclarece, contudo, que serviços de saúde estarão abrangidos por este projeto, quando deverá começar a funcionar ou quanto custará.

Na formação, prossegue o Plano Nacional de Formação Contínua 2026-2027, com ações presenciais e à distância. O Conselho Regional do Porto prevê, por exemplo, dois congressos, dez seminários descentralizados, vinte cursos de formação contínua e quarenta conferências.

O bastonário João Massano afirma que cerca de 37% da despesa do Conselho Geral — 2,8 milhões de euros — regressa diretamente aos advogados. Mas o orçamento não discrimina quanto será gasto em cada benefício ou serviço.