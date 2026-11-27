OpenAI contra-ataca. Criadora do ChatGPT processa Apple por roubo de segredos comerciais
A criadora do ChatGPT acusa a fabricante do iPhone de pressionar fornecedores e tentar bloquear o acesso da empresa a componentes e recursos necessários para desenvolver os seus próprios dispositivos.
Depois de ter sido processada pela Apple, a OpenAI contra-atacou e avançou com uma ação judicial contra a gigante tecnológica, acusando-a de lhe roubar segredos comerciais e de tentar impedir o seu acesso a fornecedores de hardware. A criadora do ChatGPT acusa ainda a fabricante do iPhone de “coagir e ameaçar” empresas que trabalham com ambas, numa disputa que está a agravar a relação entre as duas tecnológicas.
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O processo foi apresentado esta sexta-feira num tribunal da Califórnia e representa uma resposta às acusações que a Apple dirigiu à OpenAI durante o verão.
A empresa liderada por Sam Altman afirma que a Apple está a usar a sua “dimensão e riqueza para travar a concorrência” e “competir de forma desleal por todos os meios disponíveis”, incluindo ameaçar fornecedores que possam vir a trabalhar nos seus novos dispositivos, alegando uma “vasta gama de condutas ilícitas, desleais e lesivas”, segundo noticia o Financial Times.
No âmbito de outro processo, a Apple tinha acusado antigos trabalhadores de partilharem informação confidencial sobre o desenvolvimento de produtos e a cadeia de fornecimento com a OpenAI. Entre os visados estava Tang Tan, responsável pela área de hardware da criadora do ChatGPT.
A fabricante do iPhone alegou ainda que um antigo engenheiro explorou uma vulnerabilidade nos seus sistemas de armazenamento para retirar ficheiros confidenciais depois de sair da empresa.
A OpenAI negou ter roubado segredos comerciais da Apple e acusa agora a tecnológica de tentar prejudicar o seu desenvolvimento de hardware. Na nova ação, a empresa sustenta que um antigo funcionário que regressou à Apple partilhou informações sobre os seus planos de produto e fornecedores.
A ação judicial marca uma escalada das tensões entre as duas empresas, que se tinham associado em 2024 para integrar o ChatGPT, a interface de inteligência artificial (IA) da OpenAI, nos produtos da Apple, que não respondeu de imediato a um pedido de comentário do jornal britânico sobre as novas acusações.
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