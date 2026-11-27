Depois de ter sido processada pela Apple, a OpenAI contra-atacou e avançou com uma ação judicial contra a gigante tecnológica, acusando-a de lhe roubar segredos comerciais e de tentar impedir o seu acesso a fornecedores de hardware. A criadora do ChatGPT acusa ainda a fabricante do iPhone de “coagir e ameaçar” empresas que trabalham com ambas, numa disputa que está a agravar a relação entre as duas tecnológicas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O processo foi apresentado esta sexta-feira num tribunal da Califórnia e representa uma resposta às acusações que a Apple dirigiu à OpenAI durante o verão.

A empresa liderada por Sam Altman afirma que a Apple está a usar a sua “dimensão e riqueza para travar a concorrência” e “competir de forma desleal por todos os meios disponíveis”, incluindo ameaçar fornecedores que possam vir a trabalhar nos seus novos dispositivos, alegando uma “vasta gama de condutas ilícitas, desleais e lesivas”, segundo noticia o Financial Times.

No âmbito de outro processo, a Apple tinha acusado antigos trabalhadores de partilharem informação confidencial sobre o desenvolvimento de produtos e a cadeia de fornecimento com a OpenAI. Entre os visados estava Tang Tan, responsável pela área de hardware da criadora do ChatGPT.

A fabricante do iPhone alegou ainda que um antigo engenheiro explorou uma vulnerabilidade nos seus sistemas de armazenamento para retirar ficheiros confidenciais depois de sair da empresa.

A OpenAI negou ter roubado segredos comerciais da Apple e acusa agora a tecnológica de tentar prejudicar o seu desenvolvimento de hardware. Na nova ação, a empresa sustenta que um antigo funcionário que regressou à Apple partilhou informações sobre os seus planos de produto e fornecedores.

A ação judicial marca uma escalada das tensões entre as duas empresas, que se tinham associado em 2024 para integrar o ChatGPT, a interface de inteligência artificial (IA) da OpenAI, nos produtos da Apple, que não respondeu de imediato a um pedido de comentário do jornal britânico sobre as novas acusações.