A reunião do Conselho Europeu dedicada ao orçamento da União Europeia (UE) até 2034 terminou na quinta-feira à noite sem acordo, mas foi um “passo necessário” com vista a aval político em dezembro, defendeu o presidente da instituição.

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“Não chegámos a um acordo relativamente ao montante global do orçamento. Alguns Estados-membros solicitaram novas reduções e a maioria opôs-se a novos cortes e alguns propuseram mesmo reverter alguns dos cortes, especialmente no domínio da política de coesão”, relatou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em Bruxelas.

Em conferência de imprensa no final de quase 15 horas de reuniões — tanto a 27 Estados-Membros como em pequenos grupos de trabalho –, o antigo primeiro-ministro português sublinhou que, apesar da ausência de consenso, o encontro constituiu “uma etapa necessária do processo”.

“Estamos perante um processo de negociação e é normal que diferentes partes comecem por destacar e definir as suas posições de partida”, apontou.

Certo é que “todos sabem que não podemos falhar à Europa e que precisamos de ter um novo orçamento a partir de 1 de janeiro de 2028 e, para o conseguir, temos de chegar a um acordo final até ao final deste ano“, argumentou António Costa.

Para meados de dezembro está prevista uma nova cimeira europeia.

Vincando que “todos têm de trabalhar”, o responsável adiantou que, “até ao final do ano, há tempo suficiente”. “Para mim, [a reunião] foi muito útil [para] identificar os parâmetros de uma possível zona de compromisso para dezembro“, concluiu António Costa.

Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considerou que as conversas “foram úteis”, mas avisou que ainda “há muito trabalho a fazer”.

“Agora temos de encaixar todas as peças do ‘puzzle’. Será um desafio, mas todos sabemos que precisamos de chegar a um acordo”, afirmou, deixando ainda alertas contra quem quer introduzir mais cortes ao volume global do orçamento.

"Todos sabem que não podemos falhar à Europa e que precisamos de ter um novo orçamento a partir de 1 de janeiro de 2028 e, para o conseguir, temos de chegar a um acordo final até ao final deste ano” António Costa Presidente do Conselho Europeu

“As últimas duas propostas negociais já introduziram cortes substanciais. Compreendo a necessidade de chegar a compromissos. Ao mesmo tempo, temos de nos manter fiéis às prioridades que acordámos coletivamente ao longo dos últimos anos”, disse Von der Leyen.

Esta reunião extraordinária do Conselho Europeu foi convocada pelo presidente da instituição para aproximar posições sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034, poucos dias depois de o antigo primeiro-ministro português ter apresentado uma proposta de compromisso para facilitar um acordo entre os 27 Estados-membros do bloco.

A proposta de António Costa, apresentada no passado sábado, prevê um orçamento de 1.780,9 mil milhões de euros, a preços correntes, abaixo dos 1.984,9 mil milhões inicialmente propostos pela Comissão Europeia.

O documento contempla reduções em várias áreas, incluindo a política de coesão, procurando, ao mesmo tempo, preservar setores como a agricultura e reforçar as receitas próprias da UE através de novas fontes de financiamento.

A aprovação do próximo orçamento exige a unanimidade dos Estados-membros, bem como a aprovação do Parlamento Europeu.