Tem emprego e vive num apartamento arrendado com apoio do Estado. Com os preços atuais, os pais continuam a ajudar a pagar as despesas. “Vejo os preços dos apartamentos, mas nunca na vida sozinha” conseguiria ter casa, contou uma das jovens profissionais que participaram na 2.ª edição do Palco Z. A habitação acabou por ser um dos temas centrais de um debate que começou nas empresas.

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Durante duas horas, quase 40 jovens de algumas das principais empresas do país debateram este e outros temas na nova edição da conferência do ECO, integrada nas comemorações dos dez anos do jornal. O ponto de partida? O que está a Geração Z a trazer às empresas. Começaram pelas fundações que herdaram dos pais e pelas chefias a quem querem perguntar porquê. Passaram pela inteligência artificial, que lhes está a tirar as tarefas de entrada. E acabaram na casa própria, que vários ainda não conseguem ter. Para estes jovens, a carreira e a casa acabaram por fazer parte da mesma obra.

Fundações da ‘casa empresarial’: “Melhor, não mais”

Esta geração herdou uma ‘casa’ construída pelos pais, que conquistaram muitos dos direitos que hoje são tomados como “básicos”. O objetivo não é deitar a casa abaixo. “Não estamos só a tentar destruir o que já se faz. Estamos a tentar desconstruir. Estamos a tentar perceber porque é que se faz assim“, disse um dos jovens.

“Aquilo que queremos, não sei se seria mais, seria melhor”. A frase de uma das participantes resume o que esta geração pede à casa empresarial — um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, mais atenção à saúde mental, e flexibilidade nos locais e horários de trabalhos.

Flexibilidade não significa, porém, trabalhar sempre a partir de casa. Um dos participantes, que assumiu estar a remar “contra a maré”, lembrou que o trabalho totalmente remoto “não prioriza todo o convívio que temos no escritório. Esse convívio do escritório faz com que nós possamos conhecer outras áreas de negócio”.

Para outro participante, o que a sua geração traz às empresas é uma nova definição de trabalho. “Não são as 50 horas semanais, não são o yes-man.” Então é o quê? Alguns participantes apontam um trabalho que reconhece o mérito e que se mede pelo “entusiasmo, por projeto”, não pelas oito horas fixas. É esse entusiasmo que leva alguns destes jovens a ultrapassar, por vontade própria, essas oito horas. Ao mesmo tempo, “olhamos lá para fora e percebemos que se calhar não é preciso trabalhar mais para fazer mais”, acrescentou outro.

O contexto económico ajuda a explicar esta exigência. Uma das jovens lembrou que o desemprego baixo permite à sua geração “ter mais voz”. Mas também admitiu o reverso. “ Se neste momento entrássemos numa crise, se calhar vamos ter de prescindir de alguns direitos, de algumas coisa que conquistámos”, para que as empresas continuem a pagar salários.

Nem tudo foram exigências. Os próprios jovens apontaram defeitos à sua geração, como a pressa, a dificuldade em esperar que as organizações mudem e a tendência para desistir quando a mudança não acontece “de hoje para amanhã”. Um participante foi mais longe. “Não podemos pedir flexibilidade e ter progressão de carreira” e depois “não fazer por nos destacar”, apontou. Outro falou da pressão das redes sociais, que alimentam a ideia de que “devia ter tido 25 anos e ter sido o meu próprio CEO e ser empreendedor” e bem-sucedido.

A abrir as portas com a coragem de perguntar porquê

Este novo olhar sobre o trabalho chega também às chefias. Mais inquietos, estes jovens pedem proximidade, rumo e espaço para questionar. Alguns já notam que as lideranças estão a responder, com chefias cada vez mais próximas das equipas.

O problema, explicam, não são as hierarquias em si. “Preciso da experiência da outra pessoa” e “a pessoa acima precisa, se calhar de um olhar mais fresco“, disse um dos participantes. Para cooperar, é precisa “uma perspetiva diferente, uma capacidade de adaptação, mas também empatia”. Assim como perguntas como “Porque é que o processo é assim e porque é que chegaram a esta decisão? Como é que chegaram lá?”

Há quem note mesmo que as empresas já vão buscar os mais novos precisamente por esse olhar fresco. “A minha atual equipa já esperava exatamente esse questionamento”, contou uma participante. “Tem de haver um modo de colaboração entre todas as gerações. Porque somos resultado das gerações anteriores, naturalmente, mas também estamos a preparar a geração seguinte”, disse outro.

O elogio mais claro veio de uma participante que já não faz parte da Geração Z. Entrou no mercado de trabalho numa “hierarquia mais cega” e viu a geração seguinte chegar. “O grande contributo que vejo é a coragem, acima de tudo, que eles tiveram de questionar”, declarou. A geração anterior “não teve essa coragem e não foi capaz de perguntar porquê”.

A mudar as divisões para acomodar a IA

“Trabalho há 7 anos e o meu trabalho já mudou de tantas formas, e aquilo que comecei a fazer já não se faz”, contou um dos participantes. Num mercado de trabalho em mudança constante, não se fala de futuro sem falar de IA, um tema que dividiu os participantes entre receio e otimismo. Para alguns, “o medo que vinha da utilização da IA é substituído por muita curiosidade”. Outros apontam os desafios que traz ao recrutamento e à forma como se aprende uma profissão.

Um dos participantes nota que a IA ajuda no que é mecânico, mas falha na criatividade e na capacidade de juntar pontos. São essas as competências que a sua geração tem de desenvolver. Outro acredita que as tarefas repetitivas vão perder valor e deixar mais tempo para a estratégia. “As tarefas redundantes do futuro são as nossas de agora.”

É precisamente aí que está o risco. Eram essas tarefas que ensinavam os estagiários, e a contratação destes já está a abrandar em mercados dos EUA, aponta um dos participantes. Se a próxima geração já não aprende a fazê-las, ou as universidades cobrem parte dessa falha ou as empresas terão de assumir um papel mais formativo. Quem irá assumir esse papel, permanece ainda uma incógnita.

Sobre as tarefas de entrada, normalmente mais repetitivas e menos interessantes, não houve consenso. “É preciso partir pedra”, defendeu um participante, para quem são essas tarefas que ensinam como a empresa funciona. Outra não vê razão para ficar dois ou três anos nelas, porque a sua geração pode mostrar que vale “muito mais do que estas atividades rotineiras”.

Há também quem preveja que departamentos inteiros desapareçam ou passem a ter uma só pessoa, com a ajuda da IA. Mas quem o disse não o disse com medo, vê a IA como “um capacitador”, capaz de “acelerar” a aprendizagem dos juniores.

“Antes de sermos substituídos pela inteligência artificial, somos substituídos por pessoas que usam a inteligência artificial”, avisou um dos jovens. Adaptar-se à mudança, defenderam vários participantes, é uma vantagem da Geração Z.

Uma grande parte desta geração já está no mercado de trabalho, e um jovem admite que podem ter sido os últimos a entrar pela porta das tarefas de entrada. “Somos a geração que vai sofrer a transformação tecnológica mais rápida que se espera.”

Do lado de fora da porta

Quando a conversa saiu do escritório, a mesma ideia voltou, com outro sentido — “às vezes não queremos necessariamente muito mais, mas queremos melhor”. “A verdade é que todos existimos num contexto. Não moramos na casa dos nossos pais só porque gostámos muito deles. Não é assim tão fácil sair”, explicou uma das participantes. Sair de casa é trocar o conforto da casa dos pais, onde a mãe faz o jantar todos os dias, por um apartamento partilhado “com cinco pessoas no centro de Lisboa”.

Quem vem de fora de Lisboa cede ainda mais cedo. Abdica dessas condições que tinha na sua terra para conseguir estudar. É uma geração que faz concessões, disseram, e “são coisas que não são muito faladas”. “Quando no contexto profissional exigimos tanto”, na vida pessoal abdicam de muito “só para conseguir não viver em casa dos pais”.

Com os preços que vê, uma das participantes teoriza que acabarão por ser os pais a ceder a sua casa. “Vejo mais facilmente os pais a abdicarem da sua própria casa para darem aos filhos” do que os jovens a conseguirem ter a sua.

Outra conseguiu comprar casa, mas trabalha desde os 17 anos, deixou de ir a jantares e convívios e poupou para o conseguir. “Só o facto de sermos claramente ambiciosos e querer cumprir os nossos objetivos e sermos organizados para o fazer, portanto, poupando, tentando poupar”, é que permite a alguns comprar casa. Mas reconhece que mesmo assim não chegou sozinha. “Também sou uma sortuda por ter o apoio dos meus pais nessa mesma fase”, ressalvou.

Mesmo com um salário “bastante aceitável”, comprar casa é “uma absoluta aventura”, contou outra jovem. “É perceber que é um mercado altamente desregulado, em que a ética, as regras e as leis de consumo não são minimamente aplicáveis”, aponta. “Em vez de um filme de amor, é um verdadeiro filme de terror, saltar de visita em visita”, conta, com visitas canceladas em cima da hora. E deixou a pergunta: se esta geração defende o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, mas não tem oportunidade de ter uma casa, um carro, uma vida sua, “então, onde é que fica o pessoal?”

A obra que falta

Para os participantes, a resposta a essa pergunta não pode ficar só do lado de fora da porta. “Esse problema da habitação vai mais longe do que a geração nova”, apontou um deles. Um dos participantes notou que a falta de casa já pesa nas próprias contas de quem entra no mercado laboral. Há enfermeiros e professores que “muitas vezes não podem sequer aceitar essa vaga” por não terem onde viver. E o problema toca na natalidade, porque quem não consegue comprar casa adia a família, e nos salários que, dizem, muitas vezes não acompanham a inflação.

Pedem também mais investimento no interior do país. Um participante que veio da Guarda há quase dez anos diz não conseguir usar na sua região natal as competências que ganhou em Lisboa.

É também um problema de cidade, que tem poucas soluções para quem mora na periferia. “Não é suposto ter amigos que vivem em Sintra e que começam a estudar e trabalhar em Lisboa e sintam que precisam de uma casa cá. Quem diz Sintra, diz Oeiras, diz Loures ou do outro lado do rio”, argumenta um dos jovens. Uma grande cidade, defende, faz-se de oportunidades de trabalho, de uma boa rede de transportes e de oferta cultural. E não devia obrigar ninguém a ponderar ficar numa cidade onde nem consegue comprar um T0.

Quem tenta contornar o mercado encontra outras paredes. Uma das participantes comprou em Lisboa uma casa tão degradada que “não havia sequer uma sanita”. O processo de legalizar e reabilitar foi um desafio, contou. “Todos os passos são difíceis”, aponta. Mesmo assim, ficou “bastante mais barato”, e defende que se facilite a reabilitação das muitas casas ao abandono.

Por isso houve quem defendesse que o Estado se junte ao setor privado e ao social, e que o problema seja “estudado e pensado a 10 anos”, com mudanças no PDM e no licenciamento. Sobretudo, pedem que a habitação deixe de depender de quem governa durante quatro anos e passe a ser decidida em consenso.

As acampadas deram um sinal de esperança. Uma participante disse-se feliz por ver a habitação tornar-se “uma causa comum”, numa altura de “opiniões mais diferentes e mais extremistas”, e por ver as gerações mais velhas apoiar os mais novos nesta luta.

No fim, a obra é a mesma. Dentro das empresas, estes jovens pedem mérito, flexibilidade e espaço para questionar. Fora delas, fazem concessões para conseguir sair de casa dos pais e ter a sua. Uma das participantes ligou as duas coisas. A exigência que levam para o trabalho é também o medo de perder o emprego e, com ele, a hipótese de uma habitação e de “uma vida mais independente”.

O receio, esse, ficou na sala. “Somos a primeira geração que encontra o país pior do que a geração anterior”, disse uma dos participantes, que deixou uma pergunta. “Como é que se quebra esse ciclo? Olho para o futuro com esperança, mas também com muito medo e com alguma dificuldade em encontrar uma solução”, concluiu.