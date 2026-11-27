A Parques Tejo está a preparar uma aplicação móvel de partilha de boleias e quer organizar deslocações coletivas de trabalhadores em bicicleta. As duas iniciativas fazem parte do Plano de Mobilidade Empresarial da Quinta da Fonte, em Oeiras, apresentado esta sexta-feira, que pretende reduzir a dependência do automóvel nas deslocações entre casa e o local de trabalho.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Desenvolvido no âmbito do projeto europeu Shift2Sustain, o plano resulta de um trabalho conjunto entre a consultora de transportes TIS, o Município de Oeiras, a Parques Tejo e a Quinta da Fonte, e foi precedido de um inquérito onde participaram 1.051 trabalhadores e 44 empresas.

Dos trabalhadores inquiridos, 82% deslocam-se de automóvel como condutores e, destes, 93% não partilham a viagem. A diferença nos tempos de deslocação estimados ajuda a explicar a opção pelo transporte individual: uma viagem demora, em média, 25 minutos de carro, contra 70 minutos em transporte público.

“A ambição é que consigamos mover-nos no território, que consigamos ter a liberdade de escolha da forma como nos movemos e que não haja esta competição entre os 25 minutos no conforto do meu carro e os 70 minutos do autocarro”, afirmou Dina Aguiar, administradora da Parques Tejo, citada em comunicado.

Apesar da elevada dependência do automóvel, mais de metade dos trabalhadores inquiridos manifesta disponibilidade para aderir a um sistema organizado de partilha de boleias e 86% das empresas consideram relevante ou muito relevante a existência de um plano de mobilidade conjunto.

A aplicação móvel de partilha de boleias será integrada no ecossistema Oeiras Move e “permitirá ligar trabalhadores com locais de origem, destinos e horários compatíveis”, refere a entidade. A Quinta da Fonte poderá servir de projeto-piloto para a solução.

Uma simulação realizada no âmbito do estudo, envolvendo 551 pessoas, aponta para que a partilha de boleias permita reduzir de 423 para 193 o número de automóveis utilizados por este grupo de trabalhadores, uma diminuição de 54%. Neste cenário teórico, seriam evitados cerca de 8.738 quilómetros percorridos diariamente.

A aplicação poderá também incluir mecanismos de incentivo e recompensa pela adoção de hábitos de mobilidade mais sustentáveis, com o envolvimento das empresas.

A Parques Tejo lançou ainda o desafio às empresas e aos trabalhadores para participarem num Bike Bus Empresarial, replicando nas deslocações para o trabalho o modelo de viagens coletivas em bicicleta já utilizado nas escolas do concelho. O objetivo é “ultrapassar algumas das barreiras à utilização deste meio de transporte, nomeadamente a perceção de insegurança, o desconhecimento dos percursos disponíveis”, aponta a Parques Tejo.

O plano da Parques Tejo passa ainda pelo “reforço das ligações em transporte público, a melhoria das condições de circulação pedonal e ciclável, a disponibilização de bicicletas partilhadas, a flexibilização dos horários de trabalho e a gestão integrada do estacionamento”.

A ambição é que o modelo de mobilidade empresarial desenvolvido na Quinta da Fonte possa ser replicado noutros polos económicos do concelho de Oeiras. “Este estudo mostra-nos que existe predisposição das pessoas. O que nos falta é a parte que cabe à Parques Tejo, nesta extensão do Município, que é executar”, referiu Dina Aguiar.