O Passe Ferroviário Verde (PFV) vai poder ser utilizado em toda a Linha da Fertagus, que faz a ligação entre Lisboa e a Margem Sul, a partir de segunda-feira, mediante apresentação do Cartão CP digital, segundo a transportadora.

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A transportadora informou que, nesta primeira fase, a Fertagus aceitará exclusivamente a versão digital do Passe Ferroviário Verde. Para viajar, o cliente deverá apresentar o Cartão CP digital e o PFV válido através da App CP ou da App GOV.PT.

Numa informação divulgada no seu ‘site’, a Fertagus realça que o Passe Ferroviário Verde é comercializado pela CP e deve ser associado a um Cartão CP. O carregamento e o pagamento podem ser efetuados através da App CP.

“Na Fertagus, o carregamento está disponível exclusivamente no Gabinete de Apoio ao Cliente da Estação do Pragal. Para viajar na Fertagus, o passe deverá ser validado através do Cartão CP digital”, indica a transportadora.

O PFV tem o valor de 20 euros para 30 dias consecutivos de utilização. Pode também ser adquirido para 60 e 90 dias, por 40 e 60 euros, respetivamente, e é carregado no Cartão CP, o que tem um custo de seis euros (três euros para estudantes).

A validação do Passe Ferroviário Verde é obrigatória antes de cada viagem, incluindo no regresso.

Para validar o passe, o utente deve aceder ao Cartão CP digital na App CP ou da App GOV.PT, apresentar o código QR ao leitor situado por baixo do validador da Fertagus e aguardar a confirmação da validação.

A Fertagus, que liga os distritos de Lisboa e Setúbal, serve atualmente 14 estações numa extensão de linha com cerca de 54 quilómetros.

Dez estações situam-se na margem sul do Tejo – Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal – e quatro na margem norte – Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro.

O Passe Ferroviário Verde, criado em 2024, é um título de transporte da CP – Comboios de Portugal que permite viajar em grande parte da rede ferroviária nacional a preço reduzido.

De acordo com informação disponível no ‘site’ da CP, o PFV permite viajar em qualquer percurso nacional e também nos comboios Urbanos de Lisboa e do Porto.