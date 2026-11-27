O acendimento das luzes de Natal marcou o início da campanha natalícia em Barcelona, com o Passeig de Gràcia a ser um dos seus grandes protagonistas. Durante as próximas semanas, a emblemática avenida voltará a tornar-se um dos principais pontos de encontro para os barceloneses e visitantes, combinando o ambiente festivo com a atividade das grandes marcas de moda, luxo, alta joalharia e relojoaria.

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O início da campanha representa, além disso, um dos momentos de maior atividade comercial do ano. As montras preparam-se para receber quem procura presentes especiais, enquanto as boutiques reforçam as suas propostas e serviços de aconselhamento personalizado para acompanhar os clientes durante esta época.

Neste contexto, o turismo internacional continua a desempenhar um papel relevante na atividade comercial da cidade. De acordo com os últimos dados disponíveis do Instituto de Estatística da Catalunha (Idescat), o número de turistas estrangeiros recebidos pela comunidade ultrapassa os 2 milhões, um aumento de 4,5 % em relação ao mesmo período do ano anterior. Por seu lado, a despesa turística cresceu a um ritmo superior, com um aumento de 7,8 %, atingindo os 2 773 milhões de euros, enquanto a despesa média diária aumentou 9 %.

MONTRA INTERNACIONAL

O protagonismo do Passeig de Gràcia durante a época natalícia está intimamente ligado à sua posição como um dos principais eixos comerciais de Barcelona. A avenida reúne, num mesmo espaço, arquitetura modernista, hotéis, gastronomia e uma das maiores concentrações de marcas internacionais de luxo da cidade.

Marcas de moda como a Louis Vuitton, a Chanel, a Hermès, a Gucci ou a Loewe coexistem com marcas de alta joalharia e relojoaria como a Cartier, a Bulgari, a Chopard ou a Rabat, configurando uma oferta comercial dirigida tanto ao público local como aos visitantes internacionais. De facto, a moda, a alta joalharia e a relojoaria concentram 75 % dos espaços comerciais da avenida, o que reflete a sua especialização como eixo do luxo barcelonês.

Esta campanha surge, além disso, num contexto de recuperação moderada do setor do luxo à escala internacional. De acordo com o último estudo da Bain & Company e da Altagamma, o mercado mundial de artigos pessoais de luxo deverá encerrar 2026 com vendas de 367 000 milhões de euros, o que representaria um crescimento entre 1 % e 3 % em relação ao ano anterior, a taxas de câmbio correntes.

No entanto, a evolução é desigual entre as categorias. A joalharia destaca-se como o segmento com melhores perspetivas, com um crescimento estimado entre 8 % e 10 % em 2026, enquanto a relojoaria poderá registar um crescimento entre 3 % e 5 %. Ambas as categorias situam-se acima da moda, cujo crescimento previsto oscila entre 1 % e 3 %.

EXPERIÊNCIA DE COMPRA

Para além da escolha de um presente, a experiência assume cada vez mais importância no setor do luxo. O estudo da Bain & Company e da Altagamma aponta para uma evolução das preferências dos consumidores no sentido das experiências, cujo mercado poderá crescer entre 2 % e 4 % em 2026, especialmente em áreas como a hotelaria e a gastronomia de alta gama.

Paralelamente, em categorias como a alta joalharia e a relojoaria, onde a compra requer normalmente mais tempo, aconselhamento e conhecimento especializado, a experiência na loja mantém um valor especial. Por isso, as grandes marcas apostam em boutiques onde a arquitetura, a hospitalidade e o atendimento personalizado acompanham a peça e reforçam o seu significado.

Esta visão reflete-se nas lojas de marcas como a Cartier, a Chanel ou a Louis Vuitton, e também na Rabat Casa Codina, a boutique da marca situada junto à La Pedrera. Recentemente renovada e ampliada até ultrapassar os 1 500 metros quadrados distribuídos por dois andares, o espaço combina o seu valor arquitetónico com uma seleção cuidada de peças de alta joalharia e relojoaria.

Com a chegada do Natal, as coleções de diamantes naturais, as peças de alta joalharia e os relógios de fabrico suíço assumem um protagonismo especial como sugestões para celebrar grandes momentos. Desde aniversários e celebrações familiares até presentes pessoais, as criações intemporais respondem à procura de peças especiais que possam ser guardadas para além das festas.

Assim, o Passeig de Gràcia enceta uma nova campanha natalícia em que a sua oferta comercial, o atrativo turístico e as experiências de compra voltam a colocar a avenida entre os principais palcos do Natal em Barcelona.