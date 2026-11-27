Os Estados Unidos deverão adiar para 2027 a divulgação das conclusões da revisão da sua presença militar na Europa, um processo inicialmente esperado para o início de dezembro e que poderá determinar a retirada ou redistribuição de milhares de militares norte-americanos no continente, numa altura em que a Administração Trump enfrenta uma nova configuração política em Washington e procura avançar com negociações para terminar a guerra na Ucrânia, segundo adiantaram dois responsáveis da NATO ao Politico.

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A revisão foi anunciada em junho pelo secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, durante uma reunião de ministros da Defesa da NATO, em Bruxelas. O processo, com uma duração prevista de seis meses, pretende avaliar a dimensão, localização e distribuição das forças norte-americanas na Europa, bem como as infraestruturas e capacidades que Washington disponibiliza à Aliança Atlântica.

Atualmente, os Estados Unidos mantêm cerca de 80 mil militares destacados no continente. Quando Hegseth anunciou a revisão, os aliados europeus receavam que Washington pudesse retirar até 25 mil efetivos, mais de um quarto da presença militar norte-americana na Europa.

A Alemanha, que acolhe o maior contingente norte-americano na Europa, deverá concentrar a maior parte das reduções, após Donald Trump ter admitido em maio a retirada de mais de 5.000 tropas do país. A decisão surgiu um dia depois do chanceler alemão, Friedrich Merz, dizer que “o Irão está a humilhar os EUA”. Em sentido contrário, países da fronteira oriental da NATO, sobretudo a Polónia, poderão receber mais militares norte-americanos.

Washington quer uma NATO 3.0

A revisão integra a visão de uma “NATO 3.0”, defendida por responsáveis da Administração Trump, segundo a qual os aliados europeus deverão assumir a responsabilidade principal pela defesa convencional do continente, permitindo aos Estados Unidos concentrar mais recursos noutras prioridades estratégicas, nomeadamente na região do Médio Oriente.

A orientação não significa necessariamente um afastamento completo dos Estados Unidos da Aliança Atlântica, mas representa uma alteração na distribuição das responsabilidades militares entre as duas margens do Atlântico.

A Europa continua dependente de capacidades norte-americanas difíceis de substituir no curto prazo, nomeadamente nos domínios de sistemas de defesa aérea Patriot, crucias para a Ucrânia responder às ofensivas da Rússia.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, tem defendido que os europeus devem assumir uma maior responsabilidade pela sua própria segurança, mas sem comprometer a relação transatlântica. O adiamento da revisão prolonga, assim, a incerteza sobre a futura distribuição das forças norte-americanas, numa altura em que os aliados procuram reforçar as suas capacidades militares e adaptar a aliança militar a um contexto de maior pressão russa.