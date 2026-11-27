A inteligência artificial (IA) domina hoje a discussão sobre o futuro do trabalho, e já afeta a forma como estamos a gerir as nossas empresas: segundo o Fórum Económico Mundial (World Economic Forum – WEF), 86% dos empregadores esperam que transforme o seu negócio até 2030 (The Future of Jobs Report 2025). Mas a frequência com que falamos de IA não se reflete necessariamente no seu aproveitamento.

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Disponibilizar ferramentas de IA, apenas por si, não determina ganhos de produtividade. Este ganho ocorre quando repensamos nos fluxos de trabalho e redesenhamos os processos em conformidade. Sem este passo, a tecnologia está apenas a somar-se ao trabalho existente.

Para que a IA gere valor, é preciso pensar numa perspetiva menos tecnológica e mais humana: que trabalho vai mudar, que competências passam a ser necessárias, quantas pessoas e quando. É a esta decisão, também conhecida como planeamento estratégico da força de trabalho, o exercício que transforma a estratégia do papel em operações de negócio.

Mas essa decisão não depende apenas da tecnologia. Existem também outras transformações em curso que condicionam as mesmas decisões:

As competências estão a mudar. Estima-se que 39% das competências essenciais se alterem nos próximos quatro anos (WEF, The Future of Jobs Report 2025);

Estima-se que 39% das competências essenciais se alterem nos próximos quatro anos (WEF, The Future of Jobs Report 2025); O contexto económico pressiona os custos. Metade das empresas considera que o aumento do custo de vida transformará o seu negócio (WEF);

Metade das empresas considera que o aumento do custo de vida transformará o seu negócio (WEF); A permanência das pessoas é menos previsível. 29% dos trabalhadores tencionam sair nos próximos 12 meses (EY, Work Reimagined Survey, 2025).

Com tantas variáveis a mudar em simultâneo, planear torna-se naturalmente mais complexo. Mas isso não torna o exercício menos necessário. O objetivo do planeamento estratégico da força de trabalho não é apenas prever quantas pessoas serão necessárias. Num contexto de incerteza, este planeamento é um exercício fundamental para preparar as empresas para alcançarem os seus objetivos, mesmo quando alguns pressupostos mudam pelo caminho.

Como poderemos, na prática, pensar num planeamento estratégico da força de trabalho na era da inteligência artificial (e de um mundo em constante mudança)?

Defina o que significa “sucesso” para a organização. Estabeleça a ambição de negócio, os objetivos que a sustentam, o horizonte temporal e os indicadores de sucesso, incluindo onde a IA deve criar valor. Diagnostique a capacidade atual. Mapeie as funções, os processos, as tarefas e as competências existentes, avalie a maturidade de IA da organização e identifique as tarefas com potencial de IA, para automatizar ou apoiar. Defina o que vai precisar. Redesenhe os processos com IA, decidindo o que eliminar, potenciar e reformular, e defina os novos papéis e a colaboração entre pessoas e IA. Identifique as lacunas e defina como as mitigar. Compare as necessidades futuras com a capacidade atual para identificar escassez, excesso e desadequação de competências. Planeie a transição. Defina um cenário faseado, com milestones específicos, e antecipe os riscos e constrangimentos da adoção de IA. A IA não implica, por si só, reduzir pessoas.Responda através de desenvolvimento, reconversão, recrutamento, retenção, outsourcing ou automatização. Reveja o plano à medida que a realidade muda. Nenhuma projeção é totalmente certa.

Trabalhe com cenários e reveja o plano regularmente, com equipas multidisciplinares – este não é um exercício de responsabilidade única dos RH.

A IA é hoje uma das principais alavancas de transformação das organizações e, muitas vezes, o ponto de partida para repensar o trabalho. Não é, no entanto, a única força que molda as decisões sobre pessoas. As organizações mais preparadas serão as que tratarem o planeamento da força de trabalho como uma capacidade contínua de decisão, e não como uma mera contagem de pessoas. É essa capacidade que permite converter a estratégia em operação, num contexto que muda continuamente.