Ao mesmo tempo, a BBC está a levar conteúdos para plataformas concorrentes. A partir de 2 de dezembro, alguns programas infantis do CBeebies vão estar disponíveis na Netflix no Reino Unido.

O governo britânico está a estudar abrir o BBC iPlayer, a plataforma de streaming da televisão pública, à publicidade e a programas de canais concorrentes como o Channel 4, noticia a Reuters, que cita duas fontes anónimas. Adaptar a tecnologia da plataforma poderá custar dezenas de milhões de libras.

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A proposta de alteração deverá constar do livro branco sobre a renovação da carta régia da BBC, que será publicado até ao fim do ano. O documento vai definir a posição do governo britânico sobre o financiamento, a governação e a missão da emissora a partir de 2028. A BBC é financiada sobretudo por uma taxa anual paga pelas casas que veem televisão.

Uma das hipóteses em cima da mesa é deixar a BBC passar publicidade junto de alguns dos seus próprios programas no iPlayer, algo que a carta atual não permite. Questionado pela Reuters, o governo britânico disse que está a analisar várias opções, incluindo mudanças à taxa, mas que ainda não tomou decisões finais.

Por detrás destes planos está a concorrência das plataformas globais. Segundo a Ofcom, o regulador dos media, 26% dos espectadores no Reino Unido já abrem primeiro a Netflix quando escolhem o que ver, contra 25% que abrem primeiro a BBC.

Não é a primeira vez que se tenta criar um serviço de streaming conjunto no Reino Unido. Em 2009, o Project Kangaroo, que uniria a BBC, a ITV e o Channel 4 numa só plataforma, foi bloqueado pelos reguladores.

Ao mesmo tempo, a BBC está a levar conteúdos para plataformas rivais. A partir de 2 de dezembro, alguns programas infantis do CBeebies vão estar disponíveis na Netflix no Reino Unido, num teste promovido pela emissora. A plataforma norte-americana comprometeu-se a financiar algumas novas produções do canal. O acordo vai além do mercado britânico. Através da BBC Studios, o braço comercial da BBC, parte destes conteúdos vai chegar também aos assinantes da Netflix noutros países.

Recorde-se que a BBC e a Channel 4 estão em conversações preliminares com o Governo britânico para aprofundar a colaboração entre as duas emissoras públicas e juntar algumas operações comerciais.