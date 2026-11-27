Os jornalistas do canal televisivo do F.C. Porto haviam sido já informados na quinta-feira de que os conteúdos informativos seriam suspendidos, pelo menos, na sexta-feira e na segunda-feira.

O Porto Canal, órgão de comunicação social, detido maioritariamente pelo Futebol Clube do Porto (F.C. Porto), vai avançar com um despedimento coletivo de 15 trabalhadores, avança o Jornal de Notícias. Neste grupo incluem-se jornalistas, produtores e outros funcionários, a que se juntam, pelo menos, três trabalhadores que estariam a trabalhar como falsos recibos verdes. Outros quatro trabalhadores mantém-se com contratos.

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Os jornalistas do canal televisivo haviam sido já informados na quinta-feira de que os conteúdos informativos seriam suspendidos, pelo menos, na sexta-feira e na segunda-feira, explica o jornal. A mudança de grelha foi a razão evocada, mas alguns profissionais temem que signifique o fim definitivo dos noticiários generalistas.

A ERC tinha autorizado que o Porto Canal passasse de canal generalista para temático, especializado em desporto focado no F.C. Porto, no final do ano passado. O canal informava que iria oferecer uma cobertura 360º, desde o futebol profissional às modalidades amadoras, camadas jovens, história do clube, iniciativas sociais e a vida dos adeptos.

A empresa detentora do canal televisivo, a Avenida dos Aliados – Sociedade de Comunicação, SA, registou no ano passado rendimentos de 3,57 milhões de euros e um lucro de 954,9 mil euros, de acordo com o Portal da Transparência dos Media.