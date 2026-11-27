O transporte marítimo de passageiros nos portos da União Europeia (UE) teve um recorde histórico em 2025, tendo recuperado totalmente dos efeitos da pandemia de Covid-19. Portugal também deixou a maré negativa dos confinamentos, que já não têm reflexo na movimentação de passageiros por barco, mas teve uma das maiores quedas homólogas.

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No ano passado, quando comparado com 2024, Portugal foi um dos oito países da UE a registar no número de passageiros transportados, sendo que a maior quebra homóloga foi verificada na Bélgica (-21,3%) e logo depois em Portugal (-10,5%), de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

Ainda assim, os portos portugueses destacaram-se pelo transporte de passageiros em cruzeiros, que cresceu 33,5% para cerca de 247 mil em 2025, o que corresponde a um disparo de 201,2% face a 2019, segundo o organismo de estatística europeu. Ou seja, o calcanhares de Aquiles está nas deslocações por ferry ou travessias de rios.

No conjunto da UE, o número total de passageiros embarcados e desembarcados nos portos foi de 423,4 milhões em 2025, o que fez com que o transporte marítimo de passageiros tivesse superado, no ano passado, o pico da pré-pandemia (2019) e, assim, houvesse uma recuperação total dos efeitos da Covid-19.

No entanto, o transporte marítimo continua bastante concentrado dentro do Velho Continente. Em 2025, quase todo o transporte marítimo de passageiros na UE passou por onze países, cada um dos quais registou mais de 13 milhões de passageiros. Mais de metade movimentou-se em barcos na Itália (que representa 22,8% do total da UE ou 96,5 milhões), na Grécia (19,2%) e na Dinamarca (9,9%).

‘Barca crescita‘

Itália lidera e continua a crescer neste campo dos portos. Face a 2024, Itália registou o maior aumento no número de passageiros por barca, perfazendo mais três milhões, ao passo que França transportou menos 900 mil passageiros.

Os três portos de passageiros mais movimentados da UE, que são todos em Itália, movimentaram 8,5% de todos os passageiros por via marítima, ou seja, cerca de um em cada 12 passageiros. Messina encabeçou com 12,8 milhões de passageiros, seguindo-se Reggio di Calabria (12,6 milhões de passageiros) e Nápoles (10,7 milhões). Logo depois surge Pireu, na Grécia (10,4 milhões), e Helsínquia, na Finlândia (9,5 milhões).

“Em comparação com 2019, oito dos 20 principais portos de passageiros tiveram decréscimos em 2025. Entre os 20 principais portos em 2025, Burgstaaken/Fehmarn (-23,7%), Helsínquia (-18,6%), Estocolmo (-17%), Rødby (Færgehavn) (-16,4%) e Calais (-12,7%) registaram as maiores quedas”, informou ainda o Eurostat.