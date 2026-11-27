Depois de quatro anos em desenvolvimento, o projeto europeu de ciberdefesa Acting teve esta semana a sua demonstração final na Bulgária. Com um investimento global de mais de 17,7 milhões de euros, com mais de 16,2 milhões de financiamento do Fundo Europeu de Defesa, o projeto contou com o contributo português da GMV, do Exército Português e da VisionSpace Portugal.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O Acting demonstra que a Europa tem todas as condições para assumir uma posição de liderança na área da cibersegurança e da ciberdefesa. Através da colaboração entre indústria, academia e entidades governamentais, foi possível desenvolver uma solução inovadora que reforça a preparação, a interoperabilidade e a resiliência das capacidades europeias perante ameaças cada vez mais sofisticadas”, diz José Neves, diretor de Segurança e Defesa da GMV em Portugal, ao ECO/eRadar.

Cofinanciado pelo Fundo Europeu de Defesa (na call de 2021), o Acting – Plataforma Europeia Avançada e Rede de Centros de Formação e Exercícios em Cibersegurança, “visa desenvolver uma rede de cyber ranges avançados, interligados e federados, especializados em diferentes domínios, para a realização de ações de formação e exercícios”, pode ler-se na ficha do projeto.

O mesmo pretende “integrar métodos e técnicas sofisticados para a simulação de utilizadores, a análise do desempenho dos operadores de cibersegurança e a avaliação, através de sistemas de pontuação, da consciência situacional em matéria de cibersegurança”.

O Acting demonstra que a Europa tem todas as condições para assumir uma posição de liderança na área da cibersegurança e da ciberdefesa. Através da colaboração entre indústria, academia e entidades governamentais, foi possível desenvolver uma solução inovadora que reforça a preparação, a interoperabilidade e a resiliência das capacidades europeias perante ameaças cada vez mais sofisticadas. José Neves Diretor de Segurança e Defesa da GMV em Portugal

Com coordenação do Institut Po Otbrana (Bulgária), o projeto foi desenvolvido por um consórcio, composto por 29 organizações de 13 países da União Europeia e apoiado por seis Ministérios da Defesa, entre os quais Portugal. Exército Português, através do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar (CINAMIL), a GMV – GMVIS Skysoft e a VisionSpace Portugal, com o apoio do Ministério da Defesa Nacional, completam a participação nacional no consórcio.

“O Acting demonstra o valor estratégico da cooperação europeia no reforço das capacidades de ciberdefesa. Conseguiu reunir parceiros militares, académicos e industriais no desenvolvimento de um ecossistema federado de campos de treino cibernéticos, capaz de suportar atividades de formação realistas, interoperáveis e escaláveis”, refere José Borges, professor da Academia Militar e investigador do CINAMIL.

“Para Portugal, a participação no Acting reforça a nossa competência nacional na educação e formação em ciberdefesa, enquanto contribui para uma capacidade europeia coletiva que melhorará a preparação, a resiliência e a eficácia operacional das nossas Forças Armadas e dos nossos aliados europeus”, refere ainda.

As entidades portuguesas participaram na definição de requisitos, na conceção de cenários de ciberdefesa realistas, no desenvolvimento, teste e validação da plataforma, contribuindo para a definição de cenários operacionais, a conceção de metodologias de formação e a participação em avaliações com pessoal militar e cadetes de diversos países europeus.

O projeto teve esta semana — entre os dias 24 e 25 de novembro — a sua demonstração final perante parceiros europeus, representantes da Comissão Europeia e autoridades governamentais, para testar a validade operacional da plataforma.

O mesmo foi destacado pela Comissão Europeia como um dos cinco projetos colaborativos de defesa europeia na campanha de comunicação Defesa Europeia: Proteger o que importa, sublinhando a sua relevância estratégica para o reforço da resiliência cibernética e da prontidão defensiva da UE.

Citadel Range e Crucial Hints

Este não é o único projeto na área de cibersegurança no qual a GMV em Portugal está envolvida. “Em Portugal, a atividade da GMV no domínio da ciberdefesa centra-se no desenvolvimento de tecnologias para preparar as forças armadas para enfrentar ameaças cibernéticas e assegurar a continuidade das suas operações. Trabalhamos em três vertentes complementares: simulação de ameaças e cenários operacionais, desenvolvimento tecnológico, e análise da resiliência de sistemas militares críticos”, explica José Neves, ao ECO/eRadar.

É o caso do Citadel Range (Cyber Infrastructure for Training in Advanced Defence Exercises and Learning), também financiado pelo Fundo Europeu de Defesa, com 48 milhões de um total de mais de 60,4 milhões, na call de 2024.

“O projeto pretende desenvolver capacidades avançadas para treino, exercícios e ensaio de missões cibernéticas, em ambientes realistas e com custos controlados. A ambição é preparar as forças para uma atuação mais abrangente, que integre antecipação, preparação e resposta, promovendo também a interoperabilidade e a partilha de informação entre os Estados-Membros”, explica José Neves.

A GMV em Portugal é uma das 37 entidades envolvidas de vários países europeus num consórcio liderado pela Sihtasutus CR14 da Estónia, participando ainda do lado português a VisionSpace Portugal.

Além disso, “liderámos a partir de Portugal o Crucial Hints, da Agência Europeia de Defesa, dedicado à resiliência cibernética da aviação militar”, refere José Neves. “A sua segunda fase aprofundou a relação entre as ameaças cibernéticas e a dependência das operações aéreas do espectro eletromagnético, nomeadamente nas comunicações, navegação e vigilância”, detalha.

“Uma conclusão central deste trabalho é que a proteção tecnológica deve ser acompanhada por formação, procedimentos coordenados e capacidade de continuar a operar em condições degradadas. O projeto traduziu também esse conhecimento num curso-piloto sobre resiliência cibernética e atividades eletromagnéticas na aviação militar”, diz.