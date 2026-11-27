O prazo para apresentação de propostas vinculativas à privatização da companhia Azores Airlines, que estava fixado a 09 de dezembro, foi estendido até 18 de dezembro, após solicitações dos interessados, foi esta sexta-feira revelado.

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“No âmbito do processo de negociação da Azores Airlines, e após solicitação de mais do que um dos concorrentes convidados para apresentação de proposta vinculativa, o prazo (…) passará de 09 de dezembro para 18 de dezembro”, adiantou fonte da SATA à agência Lusa.

A extensão do prazo visa “garantir que os concorrentes dispõem do tempo necessário e adequado para a preparação de uma proposta vinculativa robusta e devidamente informada”.

A mesma fonte revelou que foi disponibilizado um “conjunto amplo e detalhado de informação sobre a empresa” com o “objetivo de partilhar com os concorrentes todos os elementos que permitam ter a melhor informação possível”.

Os concorrentes à privatização da Azores Airlines “tiveram a oportunidade de colocar 80 perguntas cada um” sobre a situação da empresa, estando previstas reuniões entre os interessados e as entidades que realizaram auditorias legais, financeiras e fiscais à empresa (‘Vendor Due Diligence’), segundo fonte do grupo de aviação açoriano.

“Neste enquadramento, os concorrentes solicitaram um prazo adicional para preparação da proposta que, após devida ponderação interna, mereceu a autorização do conselho de administração” da SATA.

A 14 de outubro, a administração da SATA convidou cinco concorrentes à privatização da Azores Airlines a apresentarem propostas vinculativas até 09 de dezembro, altura em que seriam divulgadas as entidades candidatas.

O caderno de encargos de privatização da SATA Internacional/Azores Airlines propõe a venda de pelo menos 75% da companhia e impede a extinção de postos de trabalho e despedimentos coletivos durante 30 meses.

A 12 de novembro, o Governo dos Açores revelou que pediu à Comissão Europeia um adiamento dos processos de privatização da Azores Airlines e da SATA Handling até agosto de 2027.

Para justificar o pedido de adiamento, o secretário regional das Finanças reiterou que existem “fatores que não estão completamente no domínio” do Governo dos Açores, como os pareceres da Autoridade Nacional da Aviação Civil e da Autoridade da Concorrência.

“Cumprindo [o Plano de Reestruturação] como esperamos, poderá ter de ficar parqueado na SATA Holding, onde vai ficar a dívida, qualquer coisa como 350 a 400 milhões de euros”, acrescentou ainda Duarte Freitas em entrevista à RTP/Antena 1 Açores.