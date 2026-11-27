A VML foi eleita Agência Criativa do Ano e a Arena Media Agência de Meios do Ano na segunda edição dos Effie Awards Portugal. Foram entregues 66 prémios, em 21 categorias.

A campanha “RelationChip”, da APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, conquistou o Grand Effie Portugal. Desenvolvida pela BBDO/TBWA Lisbon, OMD, Looks:Good e Omnicom PR Group, a campanha foi distinguida pela capacidade de dar visibilidade a uma questão social, mobilizar a conversa pública e gerar resultados tangíveis, segundo a organização.

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A VML ganhou o prémio de Agência Criativa do Ano e a Arena Media foi distinguida como Agência de Meios do Ano, numa edição na qual foram atribuídos 66 troféus, entre os quais 16 Ouro, 21 Prata e 29 Bronze, a partir de 179 finalistas.



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“Esta segunda edição dos Effie Awards Portugal confirma que a eficácia é hoje uma prioridade para quem comunica no nosso país”, afirma Teresa Burnay, presidente da APAN, destacando a capacidade das campanhas premiadas de aliar criatividade e resultados, gerando valor para marcas, negócios e pessoas. As campanhas distinguidas, diz em comunicado, “mostram que é possível aliar criatividade e resultados, gerando valor para as marcas, para os negócios e para as pessoas. Os anunciantes portugueses estão a fazer escolhas mais conscientes e a dar mais atenção aos resultados, sem perder a ousadia criativa. É esse equilíbrio que hoje celebramos, juntamente com as agências que o tornam possível. Saímos desta noite com a certeza de que o mercado português continua a crescer, não só em ambição, mas também em maturidade.”

Já António Roquette, presidente da APAP, defende que a eficácia exige coragem tanto dos anunciantes como das agências, apelando a que as marcas envolvam os parceiros criativos mais cedo e apresentem desafios mais ambiciosos, e a que as agências mereçam essa confiança com propostas capazes de captar a atenção e gerar resultados. “Num mundo cada vez mais complexo, o maior risco para uma marca é tornar-se invisível. E para fugir a esse risco precisamos de mais coragem dos dois lados da mesa. Às marcas, peço que envolvam as agências mais cedo, que nos tragam desafios mais ambiciosos e que tenham a coragem de defender uma boa ideia, mesmo quando ela as tira da zona de conforto”, aponta.

A segunda edição dos Effie Awards Portugal, promovida conjuntamente pela APAN – Associação Portuguesa de Anunciantes e pela APAP – Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing, decorreu esta quinta-feira, no Casino Estoril.

Os vencedores nacionais podem seguir para os Global Best of the Best Effie Awards 2027, no qual podem disputar os Global Grand Contenders.

A lista final com todos os vencedores pode ser vista aqui.