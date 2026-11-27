A Recuperar Portugal já entregou o relatório final à Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Agora, a estrutura liderada por Pedro Dominguinhos tem 30 dias consecutivos para emitir o seu parecer e extingue-se em seguida. Ou seja, a 28 de dezembro.

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O Governo decidiu, no final de outubro, aprovar um decreto lei que alterou o modelo de governação dos fundos do PRR, introduzindo um novo instrumento – o relatório final, elaborado pela estrutura de missão que gere a bazuca europeia.

O documento não consta das orientações dadas por Bruxelas aos Estado-membros relativas aos aspetos operacionais relacionados com a fase final e de encerramento do PRR. Nessas guidelines apenas constam “relatórios sobre os indicadores comuns duas vezes em 2027 e um relatório final sobre os indicadores comuns em fevereiro de 2028”, justificados pela “relevância dos indicadores comuns enquanto importantes indicadores de realizações e resultados”.

“No âmbito da ronda final de apresentação de relatórios, os Estados-membros devem consolidar todos os valores estimados anteriormente. Caso tal não seja possível, os Estados-membros devem apresentar uma estimativa final e uma explicação da metodologia utilizada”, lê-se no documento da Comissão.

A criação deste novo instrumento é, por isso, vista como uma forma de acelerar a extinção da CNA e que esbarra na proposta do Chega, aprovada nas votações da proposta de Orçamento do Estado na especialidade, para que o Governo, até ao final do primeiro trimestre de 2027, em articulação com a CNA e com a Recuperar Portugal, formule uma agenda de Avaliação de Impacto da Execução do PRR.

O relatório final, tal como o nome indica, faz uma sistematização das metas e marcos cumpridos no âmbito do PRR – o indicador por excelência introduzido neste mecanismo extraordinário criado para ajudar os países europeus a fazer face aos impactos da pandemia de Covid-19 e que será replicado no próximo quadro comunitário de apoio para os fundos de gestão centralizada em Bruxelas.

O Decreto-Lei publicado a 29 de outubro determina que a Recuperar Portugal vai ter “apreciar e aprovar, após parecer da CNA, o relatório anual de progresso e o relatório final do PRR, antes do respectivo envio à Assembleia da República”.

“A Comissão Nacional de Acompanhamento foi informada a 16 de novembro pelo secretário de Estado que o relatório final seria entregue até ao final de novembro”, disse ao ECO Pedro Dominguinhos. O responsável da CNA disse que houve uma reunião plenária da comissão na quarta-feira para decidir “os próximos passos” e esta manhã foi “enviada uma convocatória para uma reunião em dezembro, após a receção do relatório final”, para “analisar o parecer ao relatório final da Recuperar Portugal e preparar o relatório final da própria CNA, cuja extinção fica assim fixada em 28 de dezembro”.

A CNA tinha inicialmente o desejo de publicar no primeiro trimestre de 2027 o seu relatório final no qual iria fazer uma avaliação detalhada dos vários investimentos. “Temos desenho interessante, medidas alinhadas com o diagnóstico e depois muita dificuldade na execução desses mesmos investimentos por vários motivos – uma capacidade instalada ao nível da construção civil insuficiente para o montante da obra pública que existia, uma escassez de mão de obra. Isto também nos deve fazer refletir como país, porque não basta ter ideias, não basta ter montante financeiro”, disse Dominguinhos no ECO dos Fundos em agosto, sobre o seu último relatório.

“A ausência de uma abordagem estruturada à avaliação de resultados e impactos mantém-se como uma fragilidade transversal do PRR”, disse o responsável na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do sexto relatório da CNA, em abril, revelando que o seu último relatório, que será publicado em 2027 se debruçar sobre esta questão.

Mas, “embora uma parte substancial do relatório já esteja escrita, o restante só poderá ser concluído com toda a informação”, por isso a CNA deu um limite de dez dias aos beneficiários para receber a informação relativa à execução dos seus investimentos, disse Pedro Dominguinhos ao ECO.

O calendário apertado em que os trabalhos vão agora decorrer impedirá reuniões com todos os beneficiários finais e intermediários, como aconteceu nos relatórios anteriores, disse Dominguinhos.