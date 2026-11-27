REN paga dividendo de 0,064 euros por ação em 22 de dezembro
A partir de 18 de dezembro, as ações da REN passam a ser negociadas sem direito ao dividendo de 0,064 euros por ação.
A REN – Redes Energéticas Nacionais vai pagar um dividendo de 0,064 euros por ação, a partir de 22 de dezembro de 2026, informou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
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No comunicado, a empresa refere que a distribuição de reservas acumuladas foi aprovada pelo Conselho de Administração na quinta-feira, no âmbito da autorização concedida pelos acionistas na assembleia-geral de 15 de abril de 2026.
Segundo a nota, o “pagamento será efetuado através da Central de Valores Mobiliários, mediante crédito das contas do intermediário financeiro em que se encontrem registadas as ações, sendo Agente pagador o Banco Santander Totta, S.A”.
“Informamos ainda que a partir do dia 18 de dezembro de 2026 (inclusive), as ações representativas do capital social da REN admitidas à negociação na Euronext Lisbon serão transacionadas sem conferirem direito a dividendos“, refere ainda a empresa.
No final de outubro, o Ministério das Finanças anunciou que o Estado concluiu a compra de uma participação de 5,3% na REN à Fidelidade, por 138,791 milhões de euros, elevando a sua posição na empresa para 19%.
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