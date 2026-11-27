“Deverão ser criados 5.970 novos postos de trabalho entre o início de novembro e o final de dezembro, concentrados nos setores do comércio, transportes e armazenagem”. São estas as estimativas mais recentes da Randstad Research, baseadas nas séries históricas da população empregada do Instituto Nacional de Estatística (INE).

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“Com a época alta de compras a decorrer, o mercado de trabalho português vive um dos períodos mais dinâmicos do ano”, sublinha a empresa de recursos humanos, num comunicado enviado às redações esta sexta-feira.

A Randstad Research esclarece que “a projeção indica que o emprego conjunto nestes dois setores registará um crescimento acumulado de 0,6% no final de dezembro, face a outubro de 2026, atingindo um total de 962 mil trabalhadores”.

Estas previsões abrangem os reforços associados à Black Friday e ao Natal. Até ao fim de novembro, deverão ser criados mais 3.950 postos de trabalho, aos quais se somarão mais 2.020 vagas no mês de dezembro para responder ao aumento da procura, indica a Randstad Research.

O comércio deverá concentrar a maioria das oportunidades de emprego, com uma estimativa de 5.770 novos contratos, o que equivale a um crescimento de 0,8% face a outubro. No final do ano, o setor poderá ultrapassar os 744 mil trabalhadores, lê-se no comunicado.

Já os transportes e armazenagem deverão registar um aumento de 200 contratações. ou seja, mais 0,1% face a outubro, aproximando-se, assim, dos 218 mil empregados.

A Randstad Research esclarece que “a projeção indica que o emprego conjunto nestes dois setores registará um crescimento acumulado de 0,6% no final de dezembro, face a outubro de 2026, atingindo um total de 962 mil trabalhadores”.

“A análise integrada dos últimos dois meses do ano mostra que a Black Friday e o Natal funcionam como um motor contínuo de emprego em Portugal”, refere Tiago Rocha, staffing & inhouse director de operational talent solutions da Randstad Portugal.

“É importante destacar a complementaridade entre os dois setores: enquanto a logística atinge o seu pico de contratações em novembro, antecipando a distribuição, é o retalho que sustenta o crescimento até ao final de dezembro, absorvendo os profissionais necessários para os atendimentos na reta final do ano”, acrescenta.

Entre os perfis mais procurados no comércio estão os assistentes de loja, repositores, operadores de caixa e profissionais de apoio ao cliente, tanto presencial como remoto. Na logística e distribuição, a procura de profissionais deverá sobretudo incidir em operadores de armazém, preparadores de encomendas, operadores de empilhador e motoristas de distribuição.

Apesar de muitas destas oportunidades corresponderem a necessidades sazonais, a Randstad Research salienta que as contratações de final de ano poderão também funcionar “como uma porta de entrada para contratos permanentes no início do ano seguinte, consoante o desempenho dos trabalhadores e as necessidades de retenção das empresas.”