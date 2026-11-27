Oito associações europeias de setores-chave (Connect Europe, GSMA Europe, ACEA, CISPE, EuroISPA, E.DSO, MedTech Europe e COCIR) enviaram uma carta conjunta aos legisladores da União Europeia para solicitar alterações à proposta de revisão do Regulamento de Cibersegurança da UE (CSA2), apresentada pela Comissão Europeia em janeiro passado e atualmente em apreciação no Parlamento Europeu e no Conselho da UE.

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As organizações, representantes de setores estratégicos como as telecomunicações, a indústria automóvel, a energia, as infraestruturas digitais e a tecnologia da saúde, apoiam o objetivo de reforçar a cibersegurança e a resiliência europeias. No entanto, solicitam que todas as medidas partam de uma «avaliação prévia dos riscos, baseada em evidências e realizada em colaboração com a indústria».

Os signatários defendem que a designação de alto risco se baseie em critérios técnicos e riscos de segurança comprováveis, tendo em conta as particularidades das infraestruturas críticas e as dependências tecnológicas. Além disso, solicitam que se clarifique o conceito de componente TIC e que as restrições se limitem apenas aos casos em que exista uma «relação efetiva». Ou seja, quando o fornecedor tiver a capacidade de aceder, atualizar ou influenciar o componente após a sua implementação.

A carta adverte que o quadro «concede uma discricionariedade excessiva à Comissão e permite ativar proibições com demasiada rapidez». Por isso, apela a uma mitigação gradual e proporcionada, reservando a proibição como último recurso, bem como a consultas prévias e avaliações de impacto sobre as cadeias de abastecimento, a disponibilidade de produtos, a continuidade dos serviços críticos e a competitividade europeia.

As associações alertam também para o facto de o título IV da proposta de revisão da CSA2 entrar em conflito com princípios já existentes, provocando duplicações regulamentares, insegurança jurídica e encargos desproporcionados, bem como o risco de gerar novas dependências tecnológicas e uma concentração de fornecedores.

Além disso, solicitam que as obrigações da CSA2 sejam aplicadas de forma uniforme aos produtos, serviços e software incluídos no seu âmbito de aplicação e comercializados na UE, independentemente da sua origem.

No que diz respeito à governação, exigem mecanismos transparentes de supervisão, uma consulta efetiva ao setor e aos Estados-Membros, e o apoio destes últimos na designação de países terceiros e fornecedores de alto risco, bem como na identificação de ativos de TIC essenciais.

Por último, alertam para o impacto económico, técnico e operacional da retirada e substituição obrigatória de tecnologias TIC ao longo da cadeia de abastecimento por parte das empresas e advertem que «quer estes custos sejam suportados pelas entidades afetadas, quer pelos orçamentos nacionais, existe o risco de enfraquecer a competitividade das empresas europeias».