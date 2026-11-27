A imposição feita pelo Governo espanhol para que os produtores de azeite retenham 12% da sua produção deste ano, fruto da colheita farta de azeitona, vai resultar num problema acumulado em 2027 se a natureza for tão generosa quanto este ano. A convicção é de Jorge de Melo, líder da Sovena.

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Falando ao ECO/Local Online durante uma visita à Herdade do Marmelo, em Ferreira do Alentejo, o CEO da empresa que produz o azeite Oliveira da Serra vê com preocupação a decisão das autoridades do país vizinho, onde o braço agrícola do grupo Nutrinveste tem cultivo de olival e dois lagares de produção de azeite.

A Sovena, empresa que se tornou no braço agrícola da Nutrinveste há 20 anos, tem como passo mais recente a aquisição, há pouco mais de um mês, do lagar Olivamente, em Badajoz. Com cerca de cinco anos de existência, tem capacidade para moer 45 mil toneladas de azeitona. “Permite-nos ter uma ligação mais direta aos agricultores espanhóis. Para lá da razão económica, é uma forma de estarmos mais presentes em Espanha e termos mais ligação com o campo e depois com a indústria, a parte do embalado“, explica Jorge de Melo.

Adicionalmente, tem apostado na plantação de amendoal e olivais em Espanha, a primeira desde que o grupo se separou do sócio espanhol com quem se iniciou nas lides da lavoura e a quem entregou o portefólio agrícola ali detido.

Ao todo, a Nutrifarms, divisão da Sovena, tem cerca de 8.000 hectares em laboração, dos quais 700 hectares em Espanha, 600 em Marrocos e o remanescente em Portugal.

“Um azeite que vá ser guardado para a próxima campanha será necessariamente de menor qualidade” nessa altura, diz. Somam-se os custos de armazenagem, sem que haja ajuda aos operadores, nota.

Com a ordem dada aos produtores para que guardem 12% da produção, “o stock em Espanha pode ser de 180 mil toneladas, que é mais ou menos o que nós aqui em Portugal vamos produzir”, diz o gestor, que questiona:

"E se para o ano temos uma campanha tão boa ou melhor do que esta? O que é que vamos fazer? Acumular reservas de azeite? É uma solução que vive da expectativa de alguma sorte, no sentido de que para o ano não haja tanta produção e não haja necessidade de retirar do mercado mais [azeite].

”

Soluções em aberto, caso os stocks se acumulem, poderão ser ajudas para destruição de reservas ou, segundo já foi aventado no setor, a possibilidade de uso do azeite como fuel para energia.

“Se tivéssemos necessidade financeira mais premente ou se sentíssemos que era boa oportunidade de vender esse azeite, não o poderíamos fazer. Vamos ter de reter algum stock sem ter uma visibilidade de, quando tivermos autorização para vender esse stock, quais serão as condições do mercado nessa altura“, lamenta.

Em paralelo, a fabricante do Oliveira da Serra vê uma “quebra acentuada” dos preços no último ano, nota o seu CEO. Questionado pelo ECO/Local Online sobre a evolução dos preços, que levou a subidas expressivas após a campanha de 2022/2023 ter sido a pior em duas décadas no maior mercado europeu, Espanha, o gestor da empresa do grupo Nutrinveste admite que o azeite “esteve a preço que nunca tinha estado”, e diz ter “a consciência de que ainda há muita gente que acha que o azeite está caro”. Contudo, realça, “o preço na origem hoje está bastante barato. Não podemos comparar o que são os custos de produção hoje com há quatro anos… fertilizantes, combustíveis, pessoal, uma série de fatores”. Com os preços atuais, que, para o agricultor, rondam os três euros por litro de azeite extravirgem, a rentabilidade “é mais desafiante”.

Para Jorge de Melo, a solução é “aumentar o consumo”, em Portugal e nos demais países, incluindo aqueles onde o azeite está a fazer o seu caminho em direção à mesa dos consumidores. Para tal, impõe-se uma estratégia estrutural, “que passe por os operadores – nós, agricultores, lagares, industriais, marcas – com o apoio que faça sentido das entidades governamentais fazerem campanha para dinamizar o consumo do azeite”.

Entre a melhoria da qualidade das refeições e os efeitos sobre a saúde, “há que explicar” essas vantagens, “sobretudo em novos mercados”, diz. “Portugal é um mercado importante no panorama mundial de consumo de azeite, mas em termos de crescimento do seu consumo, terá sempre níveis algo conservadores. Onde temos que procurar crescer é nos mercados internacionais que não têm ainda este hábito de consumo tão enraizado”.

Apesar de os EUA, onde a Nutrinveste tem uma fábrica de azeite, ser o maior mercado mundial de consumo, à frente até de Espanha, a prioridade para Portugal está a sul. “O Brasil, para Portugal, é o caso mais evidente onde temos feito um bom trabalho de crescimento”, diz. Além disto “há mercados asiáticos, que não necessariamente a China, que estão a começar a integrar o azeite na sua alimentação”.