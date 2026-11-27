A Standard & Poor’s Global (S&P) reviu esta sexta-feira de estável para negativa a perspetiva da classificação de crédito de França, mantendo os ratings de longo e curto prazo em “A+” e “A-1”, respetivamente. A agência aponta os riscos associados à consolidação das contas públicas, num contexto de crescimento económico débil e de aumento da dívida.

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Na avaliação da agência de notação financeira, existe um “elevado risco de a fragmentação política persistir após as eleições presidenciais de 2027”, continuando a limitar a capacidade dos governos para implementar medidas. A S&P considera que a polarização política poderá dificultar tanto a redução do défice como a aprovação de reformas destinadas a estimular o crescimento económico.

A agência prevê que o crescimento real do PIB francês “permaneça moderado em 2027”, depois de dois anos consecutivos de fraco desempenho económico. Também o défice público deverá “continuar sob pressão”, enquanto a dívida do Estado “continuará a aumentar ao longo do horizonte de previsão”, acompanhada por uma subida gradual dos encargos com juros até 2029.

O défice do país atingiu 5,6% do PIB no terceiro trimestre, acima dos 5,1% registados em 2025. O Governo francês estima que termine 2026 em 5,4% do PIB e pretende reduzi-lo para 5% em 2027, mas enfrenta dificuldades para aprovar o Orçamento num Parlamento onde não dispõe de maioria.

Em outubro, a Moody’s manteve a classificação da dívida soberana francesa em “Aa3” com outlook negativo, mas considerou que o Orçamento do Estado para 2027 acabaria por ser aprovado e permitiria reduzir o défice.

A agência estimou então que o défice recuasse de 5,4% do PIB em 2026 para 5,2% em 2027, embora acima dos 5% previstos pelo Governo. Antecipou ainda que a dívida pública ultrapassasse 120% do PIB no próximo ano e alertou para a necessidade de um esforço orçamental “significativo e sustentado” após as eleições presidenciais de 2027.