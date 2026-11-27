A Thales entrou em negociações exclusivas para adquirir 51,6% da Lumibird, especialista francesa em tecnologias laser, numa operação que pretende reforçar o acesso a tecnologias estratégicas para a defesa e lançar as bases de uma plataforma europeia de fotónica.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A aposta passa pelo desenvolvimento de tecnologias laser avançadas, com aplicações crescentes no setor militar, nomeadamente em sistemas optrónicos (combinam ótica e eletrónica para gerar, detetar, transmitir ou controlar luz), designadores de alvos e armas de energia dirigida por laser (LDEW). As tecnologias da Lumibird são também utilizadas em mercados civis, como a indústria, a ciência e o espaço.

“Esta aquisição reforçará ainda mais a soberania da Europa no setor das tecnologias fotónicas, que está em rápido crescimento, servindo tanto os mercados de defesa como os mercados civis”, refere Hervé Dammann, vice-presidente executivo de Sistemas Terrestres e Aéreos da Thales, citado em comunicado.

A participação a adquirir pertence a entidades controladas por Marc Le Flohic, presidente executivo e acionista maioritário da Lumibird. A operação avalia a divisão de fotónica da empresa em cerca de 440 milhões de euros e está dependente da venda prévia da divisão médica, prevista para o final de 2026.

A conclusão da aquisição está prevista para o segundo trimestre de 2027, sujeita às autorizações regulatórias necessárias. Após assumir o controlo, a Thales pretende lançar uma oferta pública de aquisição sobre as restantes ações da empresa, cotada na bolsa de Paris.

A combinação das capacidades das duas empresas deverá permitir à Thales reduzir a dependência de fornecedores externos de componentes laser para programas estratégicos de defesa e acelerar o desenvolvimento de soluções de fotónica, incluindo tecnologias de deteção quântica