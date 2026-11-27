Um em cada dez empregos na Região Norte está associado à atividade do Porto de Leixões, que é responsável por 169 mil postos de trabalho no Norte do país e 372 mil a nível nacional. A conclusão é do estudo “O contributo do Porto de Leixões para a economia portuguesa”, da Católica Porto School of Business & Economics, que foi encomendado pela Comunidade Portuária do Douro e Leixões, e que concluiu que “a maior parte do valor económico estimado encontra-se nas empresas utilizadoras, através das suas exportações, importações e transportes internos”.

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Contas feitas, a operação e a utilização do porto estão associadas a cerca de 169 mil postos de trabalho equivalentes a tempo inteiro (9,4% do emprego regional) e a cinco mil milhões de euros de valor acrescentado bruto (6,3%), na Região Norte. Contabilizando apenas a Área Metropolitana do Porto, são 79 mil postos de trabalho (8,6%) e 2,5 mil milhões de euros (5,7%). À escala nacional, os valores ascendem a 372 mil postos de trabalho (6,9%) e 11,2 mil milhões de euros (4,2%), revela o estudo que vai ser apresentado esta sexta-feira, por ocasião das comemorações dos 30 anos da Comunidade.

“Sabíamos que o porto era importante. Passámos a saber quanto: 169 mil empregos no Norte, 372 mil no país. Estes números não pertencem ao porto, pertencem às empresas e às pessoas que dele precisam para chegar ao mundo. E dão-nos uma responsabilidade: garantir que Leixões continua a ser a melhor solução para quem cá produz”, afirma Marcília Montenegro, presidente da Comunidade Portuária do Douro e Leixões, citada em comunicado.

Sabíamos que o porto era importante. Passámos a saber quanto: 169 mil empregos no Norte, 372 mil no país. Estes números não pertencem ao porto, pertencem às empresas e às pessoas que dele precisam para chegar ao mundo. E dão-nos uma responsabilidade: garantir que Leixões continua a ser a melhor solução para quem cá produz. Marcília Montenegro Presidente da Comunidade Portuária do Douro e Leixões

Para chegar a estes números, o estudo não se limitou a olhar apenas para a administração portuária, os concessionários e as restantes entidades que operam no porto daria uma imagem muito incompleta. “A maior parte do valor económico estimado encontra-se nas empresas utilizadoras, através das suas exportações, importações e transportes internos. O contributo de Leixões materializa-se, sobretudo, na atividade produtiva que suporta”, justifica.

Os números medem, assim, “a atividade económica que hoje utiliza o porto ou dele beneficia, e não o que se perderia se Leixões deixasse de existir: nesse cenário extremo, empresas e cadeias logísticas procurariam alternativas”. Os valores dizem respeito à logística e ao transporte de mercadorias, deixando de fora os cruzeiros, a pesca e a náutica de recreio.

A par da análise macroeconómica, o estudo analisou seis fileiras. “Na Corticeira Amorim, quase 90% das cargas marítimas do grupo passam por Leixões e na Sogrape o porto é a principal porta marítima da operação portuguesa. Na pasta e papel, na siderurgia e nos cereais, Leixões é decisivo no abastecimento de matérias-primas: concentra uma parte muito significativa da estilha importada pela Altri, da sucata ferrosa que alimenta a operação da Megasa no Norte e dos cereais destinados à moagem para alimentação humana”, detalha.

Já no setor automóvel, “a utilização recente do porto pela Stellantis Mangualde, em fluxos para a Turquia, mostra que é possível captar novos tráfegos”.

O estudo conclui que a proximidade às fábricas é uma vantagem importante, mas não chega. “A escolha do porto depende do custo total da cadeia, da frequência e regularidade das ligações marítimas, da fiabilidade, do espaço disponível e das acessibilidades terrestres”, conclui.