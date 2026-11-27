O ministro da Educação, Ciência e Inovação lamentou esta sexta-feira o congelamento das propinas aprovado pela oposição contra a vontade do Governo, considerando que as universidades vão perder “dezenas de milhões de euros”.

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Em declarações aos jornalistas em Vila Nova de Famalicão, no final da inauguração das obras de requalificação da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, que custaram 20 milhões de euros, Fernando Alexandre instou o Partido Socialista e o Chega a dizerem o que acham sobre as propinas, designadamente se acham justo pôr todos os portugueses a pagar a educação de apenas uma parte da população.

“Aquilo que nós tivemos foi o Parlamento, em novembro, mais uma vez, como já tinha feito no ano passado, a retirar receitas às universidades. Ou seja, as universidades, por decisão do Parlamento, vão receber menos dezenas de milhões de euros no próximo ano letivo”, referiu.

Para o ministro, a situação é ainda “mais grave” pelo facto de o regime jurídico das instituições de ensino superior, aprovado em julho, “prever precisamente a neutralidade orçamental para as universidades de alterações legislativas”.

“E o que é que aconteceu? O Parlamento alterou as regras, o financiamento, e não compensou as universidades por isso. E, por isso, eu só posso lamentar, porque vamos ter universidades com menos financiamento no próximo ano, e não é pela responsabilidade do Governo, porque o Governo fez a sua parte e aumentou o financiamento. O outro financiamento, que era uma receita que as instituições já tinham, foi retirada pela Assembleia da República”, apontou.

Por isso, pediu à oposição um posicionamento claro sobre a lei de financiamento do ensino superior.

"O PS e o Chega têm de dizer o que acham sobre as propinas, se acham de facto que as propinas não devem ser um elemento estruturante de financiamento das universidades, e, se tivermos de pôr todos os portugueses a pagar a educação apenas de uma parte da população, se acham isso justo.”

Adiantou que agora não há forma de compensar a perda de receitas das universidades. “O Orçamento já está fechado. Ou seja, o orçamento para 27 já está aprovado. E aquilo que a Assembleia [da República] fez foi retirar essa receita e não compensar a receita”, rematou.

O Parlamento confirmou na segunda-feira a aprovação da proposta do Chega para manter o congelamento das propinas no ano letivo de 2027-2028, contra a vontade dos partidos do Governo e da IL.

A proposta de alteração teve os votos favoráveis de PS, Chega, Livre, BE, PAN e JPP, a abstenção de Livre e PCP e a oposição do PSD, CDS-PP e IL. Segundo o Governo, o aumento da propina seria inferior a dois euros por mês.

Revisão do regime de autonomia e gestão escolar

Por outro lado, o ministro disse que Portugal tem “o sistema educativo mais centralizado da União Europeia”, uma realidade que o Governo pretende contrariar com a revisão do Regime de Autonomia, Administração e Gestão Escolar a apresentar no próximo mês.

Fernando Alexandre prometeu dar “informações muito importantes” sobre a gestão das escolas aos diretores escolares, numa reunião agendada para 15 de dezembro. “Será o momento em que tornaremos pública, e em primeira mão aos diretores, a proposta de decreto-lei para a revisão do regime de autonomia e gestão escolar”, referiu.

Fernando Alexandre aproveitou a sessão para esclarecer o conceito de gestor escolar, figura que será criada com a revisão do regime de autonomia.

"O conceito de gestor escolar é uma figura da Agência para a Gestão do Sistema Educativo que vai ser o ponto direto de contacto com os diretores (…). O gestor escolar é uma pessoa de que os diretores vão ter o número de telefone direto e vão falar com ele diretamente. E ele, no fundo, faz a gestão dentro da agência de apoio às escolas.”

Vincou que o Governo quer “valorizar” a posição do diretor de escola, dando-lhe mais legitimidade. “Ou seja, ele sentir-se de facto mais legitimado dentro da escola e reconhecido por todos, por toda a comunidade, pelos professores, por todos, como a pessoa que tem a responsabilidade última, não apenas pela gestão de recursos humanos, mas por toda a dimensão pedagógica da escola”, sublinhou.

Para o ministro, a descentralização tem de ser o caminho a seguir, envolvendo diretores e autarquias. “Temos o sistema educativo mais centralizado da União Europeia, quase do mundo”, criticou, contrapondo que “é no território que as coisas acontecem”.