André Ventura quer retirar aos governos a possibilidade de adiarem sucessivamente a idade da reforma e inscrever na Constituição o direito à pensão integral, sem penalizações, ao fim de 40 anos de descontos. O presidente do Chega anunciou esta sexta-feira que vai apresentar uma norma nesse sentido no âmbito da revisão constitucional, mas não indicou uma idade máxima para a passagem à reforma. O anúncio foi feito no dia em que o INE divulgou dados que permitiram estimar que a idade da reforma vai subir para os 67 anos em 2028, conforme noticiou o ECO.

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“A norma constitucional é a única forma que vejo de travar os ímpetos dos governos, de aumentar sempre a idade da reforma”, afirmou Ventura, numa conferência de imprensa. O dirigente argumentou que quem entrou no mercado de trabalho a contar reformar-se numa determinada idade tem visto essa data afastar-se ao longo da carreira. “E à medida que foram continuando a trabalhar, foram-lhes dizendo que fica mais tarde um ano, mais tarde três anos, mais tarde cinco anos. É inaceitável. Viola todas as regras da equidade e da estabilidade e da previsibilidade”, defendeu.

Nesse sentido, André Ventura quer inscrever na Constituição um travão à subida da idade da reforma e garantir que quem complete 40 anos de descontos possa reformar-se sem penalizações. O presidente do Chega defende que a Constituição deve retirar aos governos “a capacidade de aumentar ilimitadamente o momento em que as pessoas têm acesso à reforma”.

“Na proposta constitucional que temos é garantir que aos 40 anos — não é 30, nem 20, nem dez — de desconto se pode ter acesso à reforma, e que não vamos ter um aumento ilimitado, dependendo do Governo, da idade da reforma”, referiu.

O líder do Chega recordou que, nas negociações com o Governo sobre a reforma laboral, o partido procurou “travar o seu aumento” e “criar uma comissão que estudasse a possibilidade de começar a descer a idade da reforma”. Perante a perspetiva de os trabalhadores terem de esperar até aos 67 anos para se reformarem, acusou o Executivo de falta de vontade para negociar essa descida. “Estas notícias mostram que o Governo nunca esteve interessado em descer a idade da reforma. E mostra que tínhamos razão na forma como votámos”, afirmou.

“Nós entendemos que é injusto colocar as pessoas a trabalhar até morrer, praticamente”, declarou Ventura. O dirigente apontou o caso dos enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de manutenção de transportes e polícias para questionar como se pode exigir a um trabalhador de 67 anos o mesmo esforço físico que aos 20 ou 25. Argumentou ainda que o prolongamento das carreiras “impede que jovens entrem no mercado de trabalho” e cria “um desgaste brutal” entre os trabalhadores mais velhos.

Dirigindo-se aos jornalistas, acrescentou: “Se isto não for travado, os senhores vão trabalhar até aos 100 anos.” Quanto à possibilidade de reunir uma maioria para alterar a Constituição, disse acreditar que a proposta “pode colher apoio à esquerda e à direita”.

‘IVA zero’: “Quando um primeiro-ministro não cumpre a lei, fica um fora da lei”

No braço de ferro em torno do Orçamento do Estado para 2027, Ventura acusou Luís Montenegro de se colocar “fora da lei” ao anunciar que o Governo não aplicará o IVA zero a um cabaz de alimentos, aprovado pelo Parlamento. “Quando um primeiro-ministro não cumpre a lei, fica um fora da lei”, declarou. E estendeu a acusação ao Executivo para justificar a apresentação, pelo Chega, de um projeto de lei urgente que identifica os produtos a abranger pela isenção. “Quando há um Governo fora da lei, tem de haver um partido da oposição que os meta dentro da lei.”

Ventura respondia à crítica de Montenegro de que a oposição se preparava para corrigir uma lei que tinha feito mal. O presidente do Chega reconheceu reservas quanto à redação aprovada, mas sustentou que os deputados tinham deixado ao Executivo margem para ajustar a composição do cabaz. “Não foi a norma perfeita, foi a norma possível no contexto parlamentar”, afirmou.

“O primeiro-ministro não ignora qual é o cabaz alimentar a que tem que aplicar o IVA zero. O primeiro-ministro não quer é aplicar o IVA zero aos alimentos e quer escudar-se em todas as desculpas técnicas para não o fazer”, acusou. Para Ventura, o Governo tem legitimidade para contestar a eficácia da medida. “O que não é aceitável é que o primeiro-ministro diga publicamente e se arrogue disso, como se fosse uma coisa boa, que não cumprirá a lei”, atirou.

O Chega pretende que a lista de alimentos fique expressa na redação final do Orçamento, antes de o diploma seguir para Belém. Quer também que o texto deixe claro o caráter vinculativo da decisão de converter o bónus dos pensionistas num aumento permanente. “Dentro do contexto e do consenso possível, o Parlamento aprovou que as pensões tinham que aumentar permanentemente e que os alimentos tinham que baixar na carga fiscal sobre eles”, disse Ventura, invocando o apelo do Presidente da República a que a divergência seja resolvida no Parlamento.

O partido já entregou, segundo Ventura, um projeto de lei urgente para que os deputados definam, até ao fim de dezembro, o cabaz mínimo a que o Governo deverá aplicar a isenção a partir de 1 de janeiro. A proposta toma como referência a lista usada na anterior aplicação do IVA zero em Portugal, em 2023, e deixa ao Executivo a possibilidade de acrescentar produtos. “Se o Governo quiser aumentar essa lista, pode fazê-lo. Tem é que garantir que este mínimo é garantido”, explicou. Questionado sobre se contava com os votos do PS, respondeu que “não houve nenhuma articulação com nenhum partido”.

Ventura admitiu que a aplicação anterior do IVA zero levantou dificuldades operacionais e jurídicas, mas defendeu que mesmo uma poupança modesta na compra de bens essenciais “é significativa para quem tem de fazer contas para pôr comida na mesa”. O presidente do Chega responsabilizou Montenegro pelo confronto em torno da medida. “Isto não é, nem deve ser, visto como nenhum conflito institucional. Só o é se o primeiro-ministro quiser continuar a provocá-lo”, afirmou.

As críticas chegaram também ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, pela posição que assumiu após a Conferência de Líderes: “Ao Presidente da Assembleia cabe, acima de tudo, a defesa dessa integridade parlamentar e da autoridade do Parlamento. Mais uma vez, o Presidente da Assembleia da República não o fez.”

(Notícia atualizada às 18h49)