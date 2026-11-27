O serviço de internet Starlink e a sua versão militar funcionam sem limitações em território controlado por Kiev, mas continuam restritos para o Exército ucraniano nas zonas ocupadas pela Rússia, disse esta sexta-feira o presidente ucraniano.

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Volodymyr Zelensky disse à estação pública britânica BBC que a situação voltou ao normal no território da Ucrânia controlado pelas forças de Kiev, mas continua limitado nos territórios “temporariamente ocupados” pela Rússia.

O Presidente ucraniano admitiu que a limitação no acesso ao serviço dos satélites norte-americanos impede os militares de abaterem drones russos equipados com motores a jato quando são dirigidos a partir de zonas ocupadas em direção aos territórios sob controlo de Kiev.

Na entrevista transmitida hoje pela BBC, Zelensky afirmou que a Rússia utiliza os drones a jato para destruir, entre outros alvos, as infraestruturas ligadas à distribuição de energia elétrica.

Em meados de outubro, Zelensky alertou, pela primeira vez, que os terminais do sistema de satélites Starlink e Starshield tinham deixado de funcionar na frente de combate quando os aparelhos atingiam uma velocidade de 161 quilómetros por hora.

O Presidente ucraniano anunciou, oito dias depois, que depois de Kiev flexibilizar posições nas negociações de paz o serviço voltou a funcionar normalmente.

Elon Musk, proprietário da SpaceX – companhia norte-americana proprietária dos satélites Starlink – e empresário próximo do Presidente Trump, acusou a Ucrânia de querer utilizar os terminais Starlink para fins militares que só podem ser servidos por terminais que operam com os serviços da versão Starshield. Musk explicou que a palavra final sobre o uso do Starshield cabe ao Governo dos Estados Unidos.

A Ucrânia afirmou que não obteve uma resposta definitiva por parte dos Estados Unidos sobre as limitações que o Exército ucraniano enfrentou pela primeira vez em outubro e que voltaram a ocorrer nas últimas semanas.

“É como um jogo de pingue-pongue: perguntamos a uma parte e ela responde que a responsabilidade é da outra. Perguntamos à outra, e ela diz que não é ela”, resumiu Zelensky à BBC, ao descrever as respostas que recebeu da Administração Trump e da empresa de Elon Musk.