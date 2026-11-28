O Banco de Portugal (BdP) foi condenado a pagar uma indemnização de 1,8 milhões de euros a uma empresa por falhas na supervisão de movimentos bancários, uma decisão inédita da qual vai recorrer, noticia o Público. Segundo o jornal (acesso pago), em causa está uma sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, datada de 27 de outubro, que considera que o regulador bancário não confirmou a conformidade de mais de 500 transferências bancárias feitas entre 2005 e 2009.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“A decisão vem numa história com décadas, que envolve uma empresa da área da construção civil, transferências levadas a cabo pelo seu então diretor financeiro, e uma luta com um dos maiores bancos em Portugal, o BCP“, escreve o Público. “Até agora — continua -, a empresa tinha perdido as várias ações judiciais contra o banco comercial, mas uma sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra trouxe uma vitória contra o Banco de Portugal, por, diz a Justiça nesta primeira instância, não ter desempenhado todo o papel que lhe cabia”.

Em causa estão 509 transferências bancárias, feitas entre 2005 e 2009, que terão sido comandadas pelo diretor financeiro sem a necessária autorização dos seus sócios-gerentes e sem procuração para fazer as transações, através das quais saiu mais de um milhão de euros da esfera da empresa.

De acordo com o Público, “a burla já ficou provada em processo criminal, estando pendente um processo de execução, para a recuperação das verbas desviadas junto do visado“, mas “a responsabilidade imputada ao BCP, por não ter travado as operações, nunca foi bem-sucedida“.

“As ações, não só contra o banco, mas contra funcionários e terceiros, já chegaram ao Tribunal da Relação de Lisboa, ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Tribunal Constitucional, ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas sempre sem sucesso para a queixosa. Até agora, e em relação a outro interveniente, o supervisor“, destaca.

Na sentença do tribunal de Sintra, a que o Público teve acesso, é agora considerado que “o réu [BdP] incorreu em omissão ilícita e culposa no exercício dos poderes-deveres de supervisão, averiguação, fiscalização e reação que lhe incumbiam perante as reclamações e elementos apresentados pelos autores”.

Contactado pelo jornal, o Banco de Portugal disse já ter sido notificado da sentença e discordar da decisão, “tanto na apreciação da matéria de facto como na respetiva fundamentação jurídica“, e vai apresentar recurso.