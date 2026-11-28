José Luís Carneiro voltou este sábado a exigir que Luís Montenegro execute as medidas aprovadas pela oposição no Orçamento do Estado (OE) para 2027, acusando o primeiro-ministro de desrespeitar os portugueses ao anunciar que não pretende aplicar algumas das normas aprovadas pelo Parlamento. O secretário-geral do PS admite, por outro lado, que o Presidente da República, António José Seguro, possa chamar o Tribunal Constitucional (TC) a pronunciar-se sobre a constitucionalidade das disposições.

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Em declarações à margem de uma iniciativa do PS com jovens, em Coimbra, o líder socialista defendeu que a Lei do Orçamento do Estado tem de ser cumprida pelo Governo, lembrando que se trata de um diploma com valor reforçado no ordenamento jurídico português. Na sua perspetiva, a recusa antecipada de Montenegro em concretizar as medidas representa um confronto com os cidadãos, e não apenas com o PS.

O líder do PS defendeu o Orçamento de Estado deve entrar em vigor a 1 de janeiro, reiterando que o Governo tem “obrigação de cumprir uma lei de valor reforçado” e que, se não cumprir, está a ir contra a vontade daquilo que são as necessidades das pessoas, que “vivem momentos muito difíceis com o custo de vida e a habitação”.

A iniciativa “Futuro em Conselho de Ministros”, promovida pelo PS, que decorre durante o dia na Biblioteca Carlos Fiolhais, em Coimbra, reúne jovens da sociedade civil, com diferentes percursos e iniciativas, para apresentar, debater e votar propostas de políticas públicas.

Segundo o secretário-geral dos socialistas, os jovens trouxeram ao evento os “assuntos que dizem respeito ao futuro do país nas áreas do trabalho, produtividade e economia, formação e qualificação, nos desafios da transição digital e inteligência artificial, e nas questões coesão territorial, ordenamento do território, saúde, educação, cultura e desporto”.

“Quando o Governo diz que não cumpre, não está a afrontar o líder do PS ou o Partido Socialista. Está a afrontar os portugueses”, afirmou Carneiro, sublinhando a importância das medidas para as famílias com maiores dificuldades económicas.

Entre as alterações aprovadas pela oposição estão a aplicação de IVA à taxa zero a um conjunto de bens alimentares essenciais e o fim dos benefícios fiscais associados às rendas moderadas. Carneiro recordou que uma medida semelhante de redução do IVA já foi aplicada no passado e contribuiu para aliviar os efeitos da inflação. O impacto financeiro da medida deverá rondar os 100 milhões de euros, segundo a estimativa apresentada pelo socialista.

O líder do PS defendeu também a solução proposta pelo partido para o mercado de arrendamento, considerando que o modelo de rendas acessíveis oferece vantagens aos proprietários que disponibilizem casas a preços mais baixos. Na sua leitura, as rendas moderadas acabam por pressionar os valores praticados no mercado em sentido ascendente.

Carneiro destacou ainda o mecanismo de garantia pública no arrendamento, argumentando que protege tanto os senhorios, nomeadamente perante situações de incumprimento no pagamento das rendas ou danos nos imóveis, como os jovens entre os 18 e os 35 anos e as famílias da classe média.

O secretário-geral socialista acusou o Executivo de falta de sensibilidade perante os problemas da população e contrapôs a disponibilidade do PS para negociar soluções à postura que atribui ao primeiro-ministro. Ainda assim, garantiu que o partido não abdica das medidas que conseguiu inscrever no Orçamento.

Seguro poderá recorrer ao Tribunal Constitucional

A decisão sobre o futuro das normas poderá passar agora pelo Presidente da República. Carneiro afirmou que o PS aguarda a posição de António José Seguro e admitiu expressamente a possibilidade de este suscitar a fiscalização da constitucionalidade junto do Tribunal Constitucional, caso o Governo não cumpra o que foi aprovado.

“Se não o fizer, o Presidente da República pode suscitar a apreciação da constitucionalidade”, afirmou, apontando essa possibilidade como uma das vias para resolver o conflito institucional em torno da execução do OE.

O socialista rejeitou que a forma como foi redigida a norma relativa ao IVA zero — sem identificar diretamente os produtos abrangidos — tenha sido um erro do PS. Explicou que a opção procurou deixar ao Governo a competência para definir a lista de bens alimentares, evitando que o Parlamento assumisse uma decisão que, no entendimento do partido, poderia ser considerada de natureza executiva.

Para construir a proposta, o PS teve como referência o cabaz de produtos essenciais utilizado em 2023, mas deixou ao Executivo a possibilidade de aprovar essa mesma lista ou estabelecer uma diferente. “Entendemos que o Governo deve determinar a lista”, explicou Carneiro.