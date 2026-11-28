A gigante dinamarquesa Lego, que escolheu Portugal para investir cerca de mil milhões de euros na construção de uma nova unidade industrial, em Estarreja, vai iniciar o processo de recrutamento já no início do próximo ano. A empresa deverá empregar entre 50 a 60 pessoas, até ao final de 2027. O objetivo da multinacional, cuja construção deverá estar concluída até 2030, é chegar aos mil trabalhadores até 2032. Com o início da construção prevista para a segunda metade de 2027, a Câmara garante que já dispõe dos terrenos onde ficará instalada a fábrica.

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A primeira fase de recrutamento da oitava fábrica da Lego no mundo — o maior investimento alguma vez feito em Estarreja e um dos maiores do país — arranca dentro de menos de dois meses. “A partir de janeiro de 2027 já estará cá uma equipa da Lego instalada para fazer esse recrutamento“, adianta ao ECO a presidente da câmara de Estarreja. Conforme explica Isabel Simões Pinto, as contratações iniciam-se “por empregos qualificados, nomeadamente nas áreas da engenharia, das relações institucionais, procurement, que é a parte mais jurídica”.

Segundo a autarca, até ao final de 2027 prevê-se “que estejam recrutados e a trabalhar cá cerca de 50 a 60 pessoas”. Quanto aos mil postos de trabalho que a Lego prometeu criar na unidade que vai ficar instalada no EcoParque de Estarreja, a presidente da câmara confirma ao ECO que a empresa dinamarquesa prevê empregar as mil pessoas até 2032.

A nova fábrica terá 115 mil metros quadrados, num terreno de 60 hectares, o equivalente a aproximadamente 120 campos de futebol, sendo que a área total reservada para o projeto e futuras expansões ascende aos 116 hectares. A unidade assegurará várias etapas da produção, desde a moldagem ao processamento e embalagem. Aquela que será a fábrica “mais automatizada e tecnologicamente avançada” do grupo dinamarquês.

Expropriação “em última instância”

Com o início de construção agendado para 2027, Isabel Simões Pinto rejeita que a câmara ainda não tenha o terreno necessário para a construção da fábrica. “Já temos o terreno necessário para a Lego iniciar a construção a meados de 2027. São 45 hectares. A fábrica terá uma implantação de 115 mil metros quadrados. Portanto, a fábrica fica exclusivamente nesta área de 45 hectares”. “Às vezes parece que há algum ruído que Estarreja não tem os terrenos. Não é verdade”, afiança.

Dito isto, a câmara está a “negociar com os proprietários a aquisição das áreas adjacentes e que vão ser necessárias também para, quer a ampliação, quer outros, nomeadamente os parques de painéis fotovoltaicos”. “Nós estamos a trabalhar, os terrenos que já temos neste momento disponíveis para vender são suficientes para iniciar a construção e, no entretanto, estamos a adquirir os restantes”, reforça.

Já temos o terreno necessário para a Lego iniciar a construção a meados de 2027. Que são? 45 hectares. A fábrica terá uma implantação de 115 mil metros quadrados. Portanto, a fábrica fica exclusivamente nesta área de 45 hectares (…) Às vezes parece que há algum ruído que Estarreja não tem os terrenos. Não é verdade. Isabel Simões Pinto Presidente da câmara de Estarreja

Até ao final de 2029, Estarreja terá de ter a totalidade dos terrenos para o projeto, confirma a presidente da câmara.

Quanto às possibilidades em cima da mesa, a presidente garante que a “prioridade é sempre, tem sido e vai continuar a ser, a aquisição de forma amigável, negociar com os proprietários de forma amigável”. “Mas, num projeto desta magnitude, como nunca houve em Estarreja, nem na região, nem aqui à volta, não podemos excluir naturalmente a possibilidade de expropriação“.

“Temos os terrenos para iniciar a construção. Precisamos de mais e estamos a trabalhar nesse sentido. Aliás, se nós não tivéssemos os terrenos, eles não ficavam cá“, remata.